Эксперт раскритиковала идею ужесточить наказания для владельцев собак

Наибольшую опасность сегодня представляют не домашние, а бездомные животные, а обязательный выгул потенциально опасных собак в наморднике и на поводке не искоренит случаи нападения животных, рассказала НСН собаковод Олеся Борисенко.

Ужесточение наказания для владельцев собак не решит проблему нападения животных на людей, поскольку инициатива не затронет безнадзорных собак, заявила в беседе с НСН руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в рамках заседания рабочей группы комитета Госдумы, направленного на защиту россиян от нападения бездомных животных, призвал ужесточить уголовную ответственность вплоть до трех лет лишения свободы для владельцев собак, от нападения которых погибли люди. Помимо прочего он выступил за повышение штрафа за самовыгул собак до 50 тысяч рублей. На данный момент такие штрафы составляют до 1500 рублей. Борисенко отметила, что наибольшую опасность сегодня представляют не домашние, а бездомные животные.

«По ОСВВ (система «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат» бездомных животных – прим. НСН) ежедневно на улицы выпускают сотни собак. По закону они являются собственностью города. Когда хозяин понятен, при ужесточении мер контроля владельцы станут более ответственными. Однако владельческие животные не сбиваются в стаи. Мы не избавимся от проблемы с покусами, если будем увеличивать штрафы для владельцев собак, а господин Бурматов, с позиции которого каждый день выпускаются сотни собак, никак не будет отвечать. Почему администрацию на местах не посадили, если собаки кого-то убили? Хоть бездомные собаки и называются безнадзорные, у них есть владелец, и это город. Это правовая коллизия, которую должны решить чиновники внутри своей машины. Если закручивать гайки для владельцев собак, но не делать того же для бездомных собак, не будет прогресса», - сказала она.

При этом собеседница НСН также допустила, что обязательный выгул потенциально опасных собак в наморднике и на поводке не искоренит случаи нападения животных, поскольку агрессивное поведение питомцев может быть не связано с породой.

«Не бывает опасных пород собак. Опасность собаки зависит от ее воспитания, от того, принимает ли владелец меры к обеспечению безопасности за ее поведение. К примеру, если шпиц, маленькая карманная собачка, откусит нос, будем ли мы вносить эту породу в список опасных? Если у меня агрессивная собака, я надену на нее намордник, поводок, собака будет спокойно гулять, даже если кинется на кого-то, никакого ущерба не нанесет. Если мы напишем список, наденем намордники только на боксеров и доберманов, собаки от этого кусать людей не перестанут. Есть много собак без породы, которые не менее опасны», - пояснила она.

Как подчеркнула Борисенко, хозяева собак должны более ответственно относиться к содержанию своих животных.

«Решить проблему можно, сделав акцент на персональной ответственности владельца за его животное. В Европе собаки ходят без намордников. Всех заковать в намордники – позиция страха, которая не имеет под собой разумной основы. Намордник при реальной атаке дает человеку фору в две-три минуты. Больше того, если крупная собака в железном наморднике повалит человека, она разобьет ему лицо. Намордник не панацея, он не спасет. Спасет только ответственное отношение владельца к другим людям и к своему животному», - уточнила она.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с «Радиоточкой НСН» сообщил, что сегодня владельцы собак, напавших на людей, часто отделываются легким испугом, потому необходимо ужесточить действующие меры наказания.