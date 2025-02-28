Какие растения нельзя сажать в саду

Некоторые растения, несмотря на свою красоту, могут быть крайне опасными для здоровья. Представлен список из семи видов, которые лучше исключить из своего сада, чтобы избежать неприятных последствий.

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Клещевина напоминает экзотическую пальму, но ее семена содержат смертельно опасный яд. Даже небольшое количество может привести к тяжелым отравлениям.

Волчье лыко – это куст с яркими рубиновыми ягодами, который выглядит привлекательно, но его плоды и сок стеблей крайне токсичны. Одна ягода может вызвать серьезное отравление, а сок – ожоги кожи.

Черные блестящие ягоды белладонны, известной как «ведьмина трава», содержат яд, который может быть смертельным даже в небольших дозах. Всего две ягоды могут привести к летальному исходу у взрослого человека.

Цветы дурмана красивы и ароматны, но их запах токсичен. Вдыхание может вызвать головокружение, тошноту и учащенное сердцебиение.

Борщевик быстро разрастается, а его сок под воздействием солнца вызывает сильные ожоги на коже. Некоторые виды этого растения опасны даже через одежду.

Пышные цветы олеандра привлекают внимание, но все части растения ядовиты. Запах может быть опасным для здоровья, а дым от костра, в котором горят его ветки, смертельным.

Нежные белые цветы ландыша содержат гликозиды, которые могут вызвать паралич сердца. Несмотря на их красоту, лучше избегать посадки этого растения, пишет портал «БелНовости».

Ранее эксперты рассказали, какие декоративные растения не стоит сажать на участке. Они могут заразить плодовые культуры и подавлять соседей.