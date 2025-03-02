Какие экзотические растения можно вырастить в домашних условиях

Весна уже вот-вот начнется, но ярких цветов в жизни все еще катастрофически не хватает. Ситуацию можно исправить, посадив дома что-нибудь тропическое. «Вечерняя Москва» вместе с профессиональным садоводом Кристиной Бегишевой разбирались, какие необычные экзотические растения можно было бы посадить у себя в квартире.

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Геранью и толстянками на подоконнике давно уже никого не удивишь, поэтому увлеченные люди год за годом ищут такие комнатные растения, которые выглядели бы ярко и непривычно, но особых оранжерейных условий для выращивания в среднестатистической квартире не требовали.

Не только красивые, но еще и полезные в быту растения — цитрусовые. Лимоны, мандарины растут в субтропиках. Они отличаются тем, что им нужна прохладная зимовка. Но надо учесть одну вещь: чтобы лимон, мандарин или любое другое цитрусовое дерево начало плодоносить, его нужно привить. Если мы попытаемся вырастить их из косточки, завязи будут отваливаться. А если плоды и вырастут, будут невкусными, дикими.

Хурма тоже растет в субтропиках. Помимо того, что ей нужна прохладная зимовка — например на территории застекленной лоджии, — она еще и полностью сбросит листву. Стоит отметить, что все субтропические растения достаточно сложные для выращивания в домашних условиях. Нужно иметь определенный опыт.

А вот, например, кофейное дерево содержать проще. Это растение тропическое. Оно остается зеленым круглый год. Кофе прекрасно растет и даже иногда плодоносит, если его переопылить, но не раньше, чем на пятый-шестой год жизни.

В отдельную группу нужно выделить бананы и ананасы. Это растения-монокарпики. Они плодоносят и цветут один раз, а после погибают. Ананасы продаются довольно часто уже с плодом. Он съедобный, но не больше ладошки по размерам.

Лично я предпочитаю заниматься неплодоносящими тропическими растениями. У меня много разных сортов филодендронов, папоротников, алоказий, антуриумов.

Кстати, интересно, что такое тропическое растение, как, например, монстера, тоже дает плоды. По вкусу они напоминают смесь клубники и ананаса. Плоды очень долго вызревают — около года или даже больше. Хотя у меня, к сожалению, монстеры никогда не плодоносили.

Вечнозеленый синоптик

Монстера — вечнозеленая лиана из семейства Ароидные. По одной из версий, монстера происходит от латинского monstrum — «монстр» или «чудовище». По другой — от слова monstrosus, то есть «удивительная», «причудливая». Родом растение из тропиков Центральной и Южной Америки. У таких лиан толстый стебель с воздушными корнями, которые помогают ей лазить по деревьям. Листья отличаются особой оригинальностью. Молодые — цельные, темно-зеленые с блеском. Но по мере взросления монстера выпускает крупные листья с широкими прорезями по всей поверхности. В боковых жилках каждого листа расположены особые органы, которые реагируют на окружающую влажность: при ее повышении выделяются капли прозрачной жидкости, как будто растение плачет. Давно замечено, что «рыдает» монстера за сутки до наступления дождя.

Роза пустыни

Адениум — представитель растительного мира Африки, принадлежит к семейству кутровых. В народе называется розой пустыни. При выращивании в комнатных условиях растение достигает в высоту около 30–35 сантиметров. Цветы крупные, белого или темно-малинового цвета.

Лимоны круглый год

Чтобы выращивать дома лимоны, желательно иметь достаточное по размеру и освещенности помещение. Лимон требует внимания. Но в то же время он довольно вынослив и долговечен. К тому же растение приятно пахнет, выделяя летучие эфирные масла. В комфортных условиях лимон растет, цветет и плодоносит в течение всего года, поэтому на одном и том же растении могут быть зрелые плоды, цветки и бутоны.

Требую своего авокадо!

В домашних условиях авокадо почти не плодоносит. Если вам повезет, первые завязи можно увидеть через 3–5 лет. Чтобы увеличить шансы на цветение, выращивайте сразу несколько деревьев — это необходимо для перекрестного опыления. Для выращивания авокадо из косточки надо найти спелый плод.

Мандарин, не стрессуй

Мандарин в комнатных условиях должен быть не слишком высоким. Например, сорт «миагаве-васе» отличается компактной кроной, около 80 сантиметров в диаметре. Плодоносящий комнатный мандарин — редкость. Ему нужны хорошая и стабильная освещенность, температурный режим. Даже если ставить дерево на самом освещенном месте в доме, ультрафиолета в пасмурные дни ему мало.

Возвращающий любовь

Анакампсерос — низкорослый суккулент из южноафриканских пустынь. Растение легко узнать по мясистым мелким листочкам разных форм и цветов. Перевод названия с местного наречия — «возвращающий любовь».

Мужское счастье

Антуриумы — травянистые растения, которые очень красиво цветут. Форма соцветия появилась в процессе эволюции, она очень удобна для растений, которые обитают во влажной среде: цветки плотно прижаты друг другу, крепятся на толстый мясистый стержень и способны противостоять тропическим ливням либо затоплению водой. В народе растение получило название «мужское счастье».

Кофе прямо с дерева

Кофейное дерево требует много яркого рассеянного света. Специалисты советуют регулярно опрыскивать растение и использовать для полива только хорошо отстоявшуюся воду. Получить с кофейного дерева зерна можно — обычно с куста снимают порядка 0,5 килограмма зерен в год. Говорят, что кофейное дерево любит свободу, не терпит «соседей».

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