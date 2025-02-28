Как избежать появления вредоносных мошек в квартире

Комнатные цветы, как и уличные, могут подвергаться воздействию насекомых-вредителей, сообщила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. В беседе с «Лентой.ру» она назвала россиянам способы избежать их появления в квартире.

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Одной из основных причин возникновения мошек, по словам эксперта, являются неподходящие условия содержания комнатных растений. Например, чрезмерный полив приводит к переувлажнению почвы, которая сама по себе не стерильна и содержит различные группы микроорганизмов. Это создает идеальные условия для развития грибов и бактерий, которые привлекают насекомых.

Недостаточная вентиляция также способствует повышенной влажности почвы и увеличению температуры в помещении, предупредила Золотарева. Она посоветовала регулярно проветривать квартиру. Кроме того, для контроля за температурой и влажностью можно использовать электронные датчики, отметила собеседница «Ленты.ру».

«Другой причиной может быть нарушение санитарных норм. Остатки корней и листьев в почве служат пищей для многих насекомых. По этой же причине не стоит "удобрять" комнатные растения остатками пищевых продуктов со стола, в частности, остатками чая или чайными листьями. Использование необработанного грунта повышает риск заражения, поскольку он может содержать яйца и личинки вредителей», — поделилась эксперт.

Золотарева также рекомендовала внимательно осматривать растения перед покупкой, чтобы не принести на них насекомых-вредителей из магазина или питомника.

По ее словам, насекомые в комнатных растениях могут появиться и после контакта с уличными растениями, например, если их выносят на улицу летом или приносят домой букеты из срезанных цветов. Последние желательно ставить отдельно и внимательно осматривать.

«Некоторые виды растений более подвержены нападениям определенных насекомых. Например, фикусы и пальмы чаще страдают от паутинного клеща, а орхидеи — от мучнистого червеца. Растения с мягкими листьями, такие как фиалки, могут привлекать тлю. Рекомендуется размещать такие растения вдали от окон и дверей, чтобы минимизировать риск попадания насекомых снаружи», — рассказала Золотарева.

Ранее стало известно, что нашатырь может помочь избавить жилье от мошек. Для этого нужно взять четыре стакана воды и налить 120 миллилитров спирт и обработать полученным раствором поверхности, где обычно скапливаются насекомые.