Что нужно знать перед установкой камеры видеонаблюдения на даче и дома

У россиян резко вырос спрос на системы видеонаблюдения, предназначенные для квартир, подъездов и дачных участков. «Вечерняя Москва» разбиралась, во всех ли случаях законна их установка.

© Вечерняя Москва

В то время как в коммерческом секторе наблюдается снижение объема продаж камер видеонаблюдения на 15 процентов, жители начали активнее приобретать подобные системы для частного пользования: для установки в квартирах, возле входных дверей, на садовых участках. Спрос на камеры для квартир вырос на 20 процентов, а цены на системы видеонаблюдения стремятся вниз.

На 55-м году жизни бухгалтер Юлия Задорожная решила завести собаку. Дети живут отдельно, а так хочется, чтобы дома кто-то ждал и радостно встречал после работы. Приехав в питомник за новым другом, женщина между двумя щенками шнауцера сделать выбор не смогла и взяла обоих. Так начиналась детективная история с коварным преступлением, несколькими подозреваемыми и шпионскими устройствами.

«Неделю назад я вернулась домой и обнаружила, что новый диван буквально выпотрошен. Вики и Чара — так зовут моих собак — лежали в соседней комнате с безучастным видом», — рассказывает Юлия Задорожная.

Чтобы получить ответ на вопрос, кто виноват, сын посоветовал Юлии Сергеевне установить дома камеру. Зайдя на сайт одного из маркетплейсов, она обнаружила, что всего за 2000 рублей можно купить камеру, которая, «прицепившись» к домашнему вай-фаю, может хоть целые сутки транслировать видео на смартфон. Более продвинутые и дорогие модели умеют записывать видео на внутренний носитель или даже в облачное хранилище.

Юлия приобрела за две тысячи рублей то, что в народе называют «видеоняней», — их часто используют родители для наблюдения за детьми. Такое решение ее вполне устроило и помогло найти виновника беспорядков. Вкусняшек Чаре еще долго не видать...

Камеры в таких бюджетных системах, как та, что вывела на чистую воду щенка-хулигана, обычно самые простые, разрешение видео — максимум FullHD, качество оставляет желать лучшего. Если вы хотите более совершенную систему за относительно небольшие деньги, присмотритесь к современным аналоговым решениям. Камера в комплекте будет только одна, зато качество видео гораздо лучше, снимать она будет при любом освещении, а все видео запишутся на жесткий диск.

А обеспокоенный пенсионер Николай Головин в письме в редакцию рассказал, что, поднявшись на днях на свой этаж, обнаружил на лестничной площадке, в углу под потолком, камеру с мигающей красной лампочкой, «смотрящую» точнехонько на его дверь.

«Моего мнения об установке камеры никто не спрашивал. Никто не интересовался, как я отношусь к наблюдению за моей квартирой», — пишет Николай Головин и спрашивает, законно ли устанавливать такие камеры?

За разъяснениями «Вечерняя Москва» обратилась к законодательству и экспертам. Если и в вашей жизни случилась подобная ситуация, следует помнить: во-первых, подъезд — это общая собственность жильцов. Самовольно устанавливать камеру на лестничной площадке нельзя — такие вопросы решаются на общем собрании собственников жилья.

«Если они решили, что видеонаблюдение в подъезде нужно, можно приступать к его установке. Для этого необходимо обратиться в управляющую организацию и найти подрядчика, который выполнит работы. Подъезд и лестничная клетка — общая территория, и от соблюдения противопожарных регламентов зависит безопасность жителей», — говорит консультант в сфере ЖКХ Анастасия Павлова.

Во-вторых, помимо пожарно-технического, необходимо учитывать еще и морально-этический аспект вопроса, который, кстати, тоже имеет отражение в законодательстве.

«В статье 45 Конституции РФ говорится о гарантиях государственной защиты прав и свобод гражданина и о том, что каждый может использовать для защиты любые способы, которые не запрещены законом. И видеокамера, по сути, направлена на защиту имущества гражданина, его самого и его родных», — отмечает член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Александр Козлов.

При этом статья 23 Конституции гарантирует право на неприкосновенность частной жизни граждан.

«Устанавливать такую камеру нужно, направляя объектив только на входную дверь своей квартиры и зону сразу за ней», — поясняет Александр Козлов.

По его словам, существует судебная практика, когда жители подавали в суд на соседей за установку видеокамеры. В большинстве случаев суды указывают на недоказанность факта вмешательства в личную жизнь заявителя и принимают доводы ответчика о преследовании целей обеспечения собственной безопасности и сохранности собственности.

Исходя из всего вышесказанного, Николаю Головину мы можем посоветовать обратиться в управляющую компанию, чтобы выяснить, кто и на каких основаниях установил «всевидящее око» на его этаже. Если это личная инициатива соседей, то у управляющей компании или у жилищной инспекции будут основания обязать хозяина камеры ее демонтировать.

С наблюдением за двором все гораздо проще — камеры и так установлены практически на всех многоквартирных домах. Они находятся с внешней стороны подъездов и во дворах. Сигнал с них поступает в государственную информационную систему «Единый центр хранения и обработки данных».

Получить прямой доступ к записям с этих камер нельзя, но в случае, когда видео поможет гражданам защитить свои права, записи можно зарезервировать. На руки вам их не передадут, зато предоставят доступ представителям правоохранительных органов. Если так случилось, что вход в ваш подъезд не оборудован камерой, можно обратиться с заявлением в Департамент информационных технологий, приложить к нему протокол собрания собственников, и через месяц вам придет ответ о возможности или невозможности установки камеры. Весь процесс бесплатный.

С оборудованием системой видеонаблюдения дачного участка ситуация складывается примерно такая же, как с подъездом. На своей земле граждане имеют право устанавливать любые системы видеонаблюдения для обеспечения собственной безопасности. Но если камера «смотрит» на участок соседей, они могут счесть это нарушением права на неприкосновенность частной жизни.

«В случае, если в объектив камеры попадает участок соседа, в первую очередь попробуйте обсудить вопрос с ним. Если на этом месте у него стоит лопата, вряд ли он будет против. Но если летом загорает его супруга, а вы установите камеру, это может привести к конфликту», — говорит Павлова.

Если дело дойдет до суда и будет доказано, что с помощью вашей камеры можно вести наблюдение за соседним участком, суд вполне может принять сторону соседа — такие прецеденты есть. И тогда от вас потребуют демонтировать видеокамеру.

Кстати

Если в вашем подъезде с согласия большинства собственников появилась-таки камера видеонаблюдения, ее можно подключить к общегородской системе. Для этого балансодержателю нужно направить соответствующую заявку в адрес Департамента информационных технологий Москвы.