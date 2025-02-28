Агроном назвал точный срок посевов перцев и баклажанов

Конец февраля – время сеять перцы и баклажаны для выращивания в теплицах. Первая декада марта – сеем рассаду для отрытого грунта. Как рассказал VN.ru Алексей Мармулев, сроки посевов у баклажанов и перцев совпадают, правила выращивания рассады этих культур одни и те же.

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Правила высадки рассады перцев и баклажанов

Главное правило для ранних и обильных урожаев этих теплолюбивых овощей – посев на рассаду в отдельные стаканчики, а не в общий ящик. Перцы и баклажаны плохо переносят пикирование из-за неразвитых боковых корней. Лучше сеять растения в маленькие емкости, а потом сделать перевалку в стаканчики большего объема.

«Конечно, если посеять в большой ящик, а потом рассаживать, все приживётся, все будет, но задержка в развитии будет примерно две недели», – уверен Алексей Мармулев.

Подготовленный с осени грунт надо отогреть в течение нескольких дней при комнатной температуре. Современные дачники чище всего пользуются покупным субстратом. Как считает собеседник VN.ru, здесь главное правило – покупать только тот грунт, который вы уже испытали и были довольны результатом. Очень велик риск нарваться на некачественный грунт.

«В идеальном грунте должно быть такое соотношение: одна часть дерновой земли (можно взять просто дачную), одна часть торфа для разрыхления и, если есть возможность , я бы советовал еще взять одну часть перегноя. Это идеальный грунт. Удобрения на этапе посевов мы не добавляем», – по словам ученого-агронома, повышенная концентрация солей в удобренной почве будет мешать всхожести.

Удобрения начинают добавлять в жидком виде только после появления первых двух настоящих листьев. Подкармливать лучше всего раз в две недели. Рассада должны быть готова для высадку в теплицу к концу мая, а для открыого грунта – в начале лета.

«Никогда не советую сажать в теплицу баклажаны. Будет очень много болезней, и тогда никаких баклажанов и помидоров там не будет. Паутинный клещ все сожрет, и белокрылки будет очень много», – предупредил Мармулев. Ученый советует сажать баклажаны под пленочное укрытие.

Температурный и световой режим для рассады перцев и баклажанов

Сразу после посевов в увлажненный грунт стаканчики нужно накрыть пленкой, поставить в теплое место и начать наблюдение. Оптимальная температура для всходов – не ниже +20 градусов.

«Только взошли первые всходы, сразу снимаем пленку и переносим в более прохладное хорошо освещенное место. Не дай Бог, чтобы вытянулись наши растения. То есть, как только пошли всходы, снижаем температуру примерно до +16 градусов. При такой температуре сеянцы не будут вытягиваться, станут более укорененными и крепкими», – объяснил Алексей Мармулев.

Первые всходы ученый советует опрыскивать из пульверизатора – такого поверхностного полива должно хватить. Переувлажнять почву агроном не советует.

«Главное, чтобы в темноте не стояли. Чем больше света в эту фазу роста, ламп всяких, тем лучше», – по словам ученого, конец февраля в этом году выдался достаточно солнечным.

Растениям должно хватить света, но пока нет никаких гарантий, что и в марте небо не будет пасмурным.

Как определить всхожесть семян

Как предупредил ученый, сейчас очень большой риск купить старые, перефасованные семена с низкой всхожестью. Проверить качество очень легко – стоит лишь несколько дней продержать их под крышкой в теплом месте на влажной салфетке. Качественные семена взойдут в свой срок.

«Обмана везде много. Вот я купил пакет семян за 145 рублей. Там пять семечек. Пять посеял, два взошло. Очень мало семян, чтобы так проверять всхожесть. А у перца, баклажана, лука-чернушки, некоторых цветочных культур всхожесть сохраняется только 1-2 года. Производители просто на пакетах с семенами другой год ставят и перефасовку делают. Но когда своих много семян, конечно, можно проверять всхожесть», – подытожил Алексей Мармулев.

Если с семенами повезло, всходы появятся на 10-й, 20-й день после посевов. Эксперт советует не затягивать с высадкой рассады, но и не торопиться – растения должны созреть точно к высадке в грунт или в теплицу и не перестаивать на подоконниках.