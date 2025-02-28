Ветврач разрешила использовать пульверизатор с водой на кошках

Насилие недопустимо.

Хозяевам стоит воздействовать на поведение питомцев, ругать их бесполезно, объяснила в эфире радиостанции «Говорит Москва» фелинолог Ангелина Сиротина.

«Воздействовать на их поведение и манипулировать ими можно и даже нужно. Здесь можно использовать эмоции, интонации. Когда мы начинаем кошку ругать или высказывать недовольство, мы можем взять пульверизатор с водичкой. И кошка уже понимает, что сейчас будет что-то неприятное. Если вы животное будете просто ругать, то это бесполезно. Животные считают, что они правы, думают, что это вы странный какой-то. И ни в коем случае никакого физического насилия к кошке не должно быть применено. Мы с кошкой работаем поощрением, а также отвлекаем от нежелательного действия. Кошка должна понимать, что если она что-то правильно сделает, то ей за это что-нибудь дадут».

Ранее Сиротина рекомендовала флегматикам заводить «интерьерных и спокойных» кошек. К таким породам относятся персидские, экзотические, британские и вислоухие. Они не склонны к активным играм и постоянному контакту с человеком.