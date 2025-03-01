Кинолог назвал способ, который научит собаку человеческим сигналам

Голосовые кнопки, при нажатии на которые воспроизводится то или иное слово, помогут научить собаку человеческим сигналам. Об этом «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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«Их изобретатели уверяют, что, если приучить собаку к тому, что после нажатия на клавишу "Гулять", ее будут выводить гулять, она это запомнит и каждый раз, когда ей нужно будет выйти на улицу, она будет нажимать на нужную кнопку», — пояснил эксперт.

Кроме того, таким способом можно научить питомца понимать слова «Есть», «Играть» и так далее. После нажатия на кнопку нужно поощрять собаку, чтобы она самостоятельно использовала клавиши, уточнил Голубев.

Международная команда ученых до этого выявила, что моргание у собак — это не просто способ увлажнить глаза, а важная часть их языка тела. Оказывается, собаки чаще моргают, когда находятся в компании других собак или людей, что может служить способом передачи сигналов. Чтобы выяснить, действительно ли моргание несет коммуникативную функцию, исследователи под руководством биолога Чиары Канори из Университета Пармы устроили для 54 домашних собак «киносеанс».