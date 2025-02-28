Каким должен быть состав идеального мыла

При выборе мыла стоит изучить состав входящих в него компонентов, напомнила косметолог Фатима Жумабаева. Состав идеального мыла она раскрыла в беседе с NEWS.ru.

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По ее словам, для большинства людей подходит мыло с содержанием глицерина, увлажняющего кожу и деликатно очищающего от загрязнений, не приводящего к аллергии и сухости.

«Однако и здесь существуют тонкости, о которых нужно помнить. После применения мыла глицерин образует на поверхности рельефа тонкую пленку, удерживая влагу, поэтому пользоваться средством с таким составом перед выходом на улицу в очень жаркие или, напротив, холодные дни не стоит, чтобы не спровоцировать вытягивание влаги из кожи», — отметила косметолог.

Также Жумабаева посоветовала выбирать мыло с содержанием масла ши, кокоса, жожоба и оливы, защищающего и питающего кожу алоэ вера, природного антисептика — масла чайного дерева. Мыло с салициловой кислотой подойдет для проблемной кожи, склонной к высыпаниям и акне, но при применении на постоянной основе может спровоцировать сухость и раздражение, уточнила специалистка.

С осторожностью косметолог порекомендовала пользоваться антибактериальным и хозяйственным мылом — при частом контакте с кожей они нарушают естественный баланс микрофлоры. Жумабаева назвала нежелательным и использование жидкого мыла, поскольку оно имеет много различных консервантов и отдушек.

«Кроме того, в его состав входят дешевые ПАВ, придающие мылу его свойства. При выборе жидкого формата средства всегда внимательно изучайте состав и покупайте только в том случае, если в нем имеются натуральные масла и растительные экстракты», — Фатима Жумабаева, косметолог.

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