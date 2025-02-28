Как без труда удалить любые пятна с одежды

Удаление пятен с одежды часто становится непосильным трудом. Эксперты рассказали, как убрать загрязнения с любимых вещей, не испортив ткань.

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Зачастую люди используют соду или уксус, чтобы помочь себе в этом деле, однако это не самые эффективные средства в борьбе с пятнами. Легко убрать загрязнения поможет 70-процентный спирт.

Он убирает жирные разводы, следы от краски, макияжа, пота и чернил, действуя очень быстро и эффективно. Для процедуры нужно нанести спирт на ватный диск или чистую ткань и аккуратно протереть пятно, чтобы оно хорошо пропиталось. Далее необходимо оставить вещь на несколько минут и постирать вместе с остальным бельем.

В отличие от агрессивных отбеливателей, спирт не повреждает ткань и не вызывает ее выцветание, поэтому его можно использовать не деликатных материалах. Эксперты предупредили, что сначала лучше протестировать способ на незаметном участке, сообщает Pravda.ru.

Летом йод является незаменимой частью домашней аптечки, однако в случае попадания на одежду или мебель он может испортить положение. Для удаления пятен от вещества существует несколько способов.

Эксперты рассказали о народных средствах, которые помогут вернуть белизну различным типам ткани.