Ветеринар объяснил, как отбить желание у питомца метить углы

Хозяева кошек и собак с приходом теплого времени года начинают чаще жаловаться на то, что их питомцы метят углы, сообщил NEWS.ru специалист высшей квалификационной категории главный врач в ветеринарной клинике «Мартовский кот» Михаил Шеляков. По его словам, такое поведение животных объясняется либо повышенным стрессом, либо, если они не кастрированы, желанием привлечь потенциальных партнеров. Для того чтобы обезопасить себя и своих маленьких друзей от нежелательных последствий, эксперт посоветовал их стерилизовать.

Шеляков объяснил, что чаще всего питомцы с помощью меток пытаются привлечь внимание хозяина к себе. По его словам, этому может быть несколько причин, но самая распространенная — банальный недостаток внимания к хвостатому.

Кошка решает, что вы не замечаете ее. Таким образом она показывает, что вообще-то здесь. В городских условиях, когда люди уходят утром на работу и возвращаются вечером, такое есть, — рассказал он.

Второй причиной Шеляков назвал нахождение животного в таком состоянии стресса, при котором оно боится остаться без крова. По его словам, подобное поведение может наблюдаться в том случае, если человек часто кричит и ругается на питомца дома.

Она (кошка. — NEWS.ru) боится, что потеряет этот дом, она вас любит несомненно и хочет вернуться обратно, поэтому она делает для себя эту метку, — отметил ветеринар.

Третьей причиной, по которой коты и кошки оставляют метки, является попытка призвать партнеров в период спаривания, подчеркнул Шеляков. По его словам, от этого страдают некастрированные и нестерилизованные животные. Он пояснил, что у них меняется не только поведение, но и запах мочи. Ветеринар выразил уверенность, что самым гуманным выходом в данной ситуации является кастрация.