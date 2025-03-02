Специалисты «Яндекс Аренды» дали семь советов, как снимать квартиру с питомцем. RT ознакомился с исследованием.

Прежде всего эксперты посоветовали не скрывать, что у вас есть питомец.

«Честность — лучший подход. При аренде квартиры сразу расскажите владельцу жилья, что планируете заселиться с животным. Отметьте, что это за питомец, какой он породы, размера, как его зовут, опишите его характер и привычки, а также расскажите, как вы заботитесь о нём. Рекомендуется приложить к своей анкете фотографии домашнего животного», — заявили они.

По их словам, делать это стоит, даже если в объявлении с квартирой, которая вас заинтересовала, нет пометки «можно с животными».

«Многие арендодатели забывают её указать, но совсем не против (или могут сделать исключение) арендаторов с четвероногим другом», — пояснили в компании.

Также они посоветовали обустроить место для питомца.

«В первые дни после переезда питомец будет испытывать стресс от смены локации. Важно сразу обустроить для него уютный и безопасный уголок: домик, клетку, отдельное пространство с лежанкой, когтеточку. Поместите туда любимые игрушки и не трогайте питомца, пока он не освоится. Если у животного будет понимание, что у него есть «собственные квадратные метры», в моменты стресса он будет оставаться на своей «жилплощади», а арендатор и собственник жилья могут не переживать за сохранность ремонта и мебели», — заявили собеседники RT.

Как добавили в компании, бывает, что кошки и собаки начинают портить мебель и ремонт, когда им скучно, некуда выплеснуть энергию или если они испытывают стресс.

«Поэтому очень важно, чтобы у зверей были игрушки, когтеточки, «лазалки» и другие способы себя занять. Например, активным псам понравятся собачьи головоломки — игрушки со скрытыми отделениями для лакомств», — рассказали аналитики.

Помимо этого, по их словам, чем меньше ковров и текстиля, тем легче поддерживать чистоту и тем меньше площадь, которую можно порвать или поцарапать когтями.

«Если мебель уже куплена и поменять её не получится, не забывайте о чехлах и накидках. Такие элементы стоят недорого и качественно обезопасят мебель и ремонт от повреждений, а также сократят время уборки», — подчеркнули в сервисе.

Кроме того, своевременное вычёсывание и купание питомца помогут уменьшить количество шерсти в доме и предотвратить появление неприятных запахов.

«В период сезонной линьки (весна и осень) банные процедуры стоит проводить чаще — так вы не только убережёте квартиру от загрязнения, но и поможете питомцу быстрее адаптироваться под меняющуюся погоду», — объяснили специалисты.

Также они посоветовали оставлять питомца под присмотром, если уезжаете.

«Все животные имеют разный уровень социализации: одни могут провести дома целый день, не покидая любимой лежанки, другие требуют постоянного внимания и игр. Все зависит от возраста, породы, воспитания и привычек питомца. Однако факт остаётся фактом: надолго оставлять нельзя ни одно животное — ни самого большого одиночку, ни уж тем более привыкшего к постоянным играм питомца», — советуют в компании.

Ещё важно пылесосить, мыть полы и проветривать помещение минимум один-два раза в неделю, считают эксперты.

«Твёрдую мебель обрабатывайте антистатическими спреями: они не дают оседать шерсти и пыли. А хотя бы раз в несколько месяцев желательно пользоваться услугами клининга — специалисты помогут удалить шерсть из труднодоступных мест», — заключили собеседники RT.

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