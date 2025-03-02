Биолог назвал идеальное время для выращивания рассады

Стало известно, в какое время нужно посадить рассаду, чтобы растения получили больше солнечного света. Это положительно скажется на их росте. Об этом сообщил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов.

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Наиболее подходящим периодом я посадки помидоров специалист назвал начало марта. Согласно его словам, если растениям не будет хватать света, то они сильно вытянутся. Если посеять рассаду раньше указанного срока, то растения необходимо дополнительно подсвечивать. Кроме того, баклажаны тоже сеют в первую декаду марта.

Однако Наполов уточнил, что сроки посадки других культур отличаются. Например, наиболее подходящее время для посадки перца — конец февраля — начало марта. Для капусты подойдет конец марта — начала апреля, а теплолюбивые культуры необходимо посадить в начале апреля, так как при слишком ранней посадке рассада может вытянуться. К таким культурам специалист отнес огурцы, арбузы и дыни, информирует NEWS.ru.

«Сроки посева семян можно немного корректировать в зависимости от того, в защищенный грунт планируется позднее высадить рассаду или в открытый. Если в защищенный, то можно сеять на неделю раньше, — заключил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов.

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