Как выбрать и вписать в интерьер журнальный столик

Первым делом задумайтесь, для чего вам нужен столик. Если вы экстравертный любитель настольных игр, стоит рассмотреть вариант с большой столешницей, чтобы места хватило и на закуски с напитками, и для карт с фишками. Любители уединенного чаепития с книгой обойдутся компактной моделью. Владельцы котов и кошек придут в полный восторг от журнальных столиков с высокими бортиками и нижней полкой для размещения лежака.

© Roomble

При выборе столика для небольшого пространства лучше всего ориентироваться на такие его особенности, как легкость, мобильность и наличие колесиков.

В просторной гостиной можно смело размещать несколько столиков разной высоты.

Стиль оформления тоже необходимо учитывать. Пусть ваш выбор поддерживает общий облик: от стеклянного образца в стиле хайтек до уютной деревянной модели в классике. Разумеется, столик можно сделать акцентом, выбрав модель, выделяющуюся на фоне остальной мебели. А еще с помощью столика можно соединить несколько примененных в интерьере стилей, объединив их в соответствии с формой, материалом или цветом журнального столика.

Расположение столика в гостиной — задача не менее важная. Располагая столик напротив дивана, придется обеспечить удобный для всех проход. Под «всеми» мы имеем в виду и домашних питомцев.

Нарисовав себе идеальный образ, отправляемся на поиски соответствующего нашим фантазиям столика. У нас есть для вас пять идей.

Столик SHELL в тонировке ореха Dikkens своей формой может напомнить планшетку-указатель доски Ouija. Кого-то это отпугнет, а для кого-то станет поводом для импульсивной покупки. Мы поддерживаем в любом случае — стильная вещь.

Набор из двух столиков в темном дереве Homium Duet подойдет для небольшой гостиной. Тот, что ниже, можно задвинуть под тот, что выше, и таким образом освободить пространство.

DELL — очень стильный вариант с гипертрофированно объемными ножками. Выглядит очень трогательно и мило. На выбор есть несколько вариантов тонировки. В детскую такой столик как родной впишется.

Ценители оригинальных конструкций оценят Future 2. Собирать его надо будет самостоятельно, поэтому удовольствие вы получите в двойном объеме — считайте, что это конструктор для взрослых, который в итоге можно и в повседневной жизни очень недурно применить.

Графичный, миниатюрный и очень функциональный столик «Калифорния Кассо». Стеклянная столешница возьмет на себя большую часть пыли, а мелочи, которые вы будете хранить под ней, не сможет смахнуть на пол даже самый ловкий когтистый хитрец.