Стало известно, сколько людей мечтают о славе для домашнего питомца

Ради популярности своих питомцев 63% россиян постоянно снимают и выкладывают фото и видео с ними, следует из опроса, проведенного VK в преддверии Дня кошек. В рамках челленджа #забатонимся у пользователей ВКонтакте появится шанс сделать своих кошек знаменитыми. Для этого нужно запостить ролик с батонящимся питомцем в VK Клипах до 12 марта.

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Ко Дню кошек 1 марта VK провела исследование среди россиян о контенте с котами. В опросе приняли участие 1200 респондентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Новосибирска и еще 12 городов-миллионников. Каждый второй (48%) опрошенный чаще всего делится мемами с котами, а большинство (63%) — сами регулярно снимают фото и видео со своими питомцами. Для того, чтобы они стали популярными, хозяева участвуют с котами в выставках и кастингах и ведут блоги. Об этом рассказали 30% респондентов.

Участники опроса также поделились, чем любят заниматься их коты. 20% кошек в свободное время предпочитают играть с игрушками, 18% — есть, а 48% — «батониться». Так часто называют ленивый отдых — но появилось слово благодаря котам, которые в процессе «ничегонеделания» часто принимают форму батона. Батончиком, булочкой и пирожочком опрошенные кошатники называют своих питомцев чаще всего (37%). При этом большинство опрошенных (84%) не знали, что коты отдыхают в позе батона, лежа с поджатыми лапками, потому что это улучшает терморегуляцию тела.

VK и сеть кафе и кондитерских «буше» решили обыграть популярное у котов занятие и запустили «котобатоны»: хлебобулочные изделия, повторяющие форму котов в позе, напоминающей буханку.

Челлендж в VK Клипах

Для того, чтобы найти самых вдохновляющих пушистых пирожков для коллекции, VK и «буше» запустили челлендж в формате клипов: с 1 по 12 марта пользователи ВКонтакте будут публиковать ролики с отдыхающими питомцами под хэштегом #забатонимся. Коты-победители, которые своей харизмой вдохновят команду «буше», станут прототипами хлебобулочного лимитированного котодропа.

В роли музы уже выступил маскот VK — рыжий кот Персик. Котобатон можно будет найти в сети пекарен буше или заказать на дом.

Директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева: