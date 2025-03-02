Как питомцы меняют людей

Кошки обладают удивительной способностью чувствовать людей и могут делать их более внимательными и заботливыми. Об этом в беседе с ТАСС рассказал народный артист РСФСР, создатель Театра кошек Юрий Куклачев.

По его словам, этих животных невозможно заставить подчиняться, ведь дрессировка основана на принуждении, а кошки этого не терпят.

«Кошка это зеркало души, она чувствует человека насквозь, как экстрасенс. С ней нельзя быть нечестным, нельзя обманывать. Она помогает смягчить сердце.

Артист отметил, что его театр привлекает не только детей, но и взрослых около 90% зрителей составляют именно они.

«Меня радует, что сегодня к нам приходят целыми семьями, приводят своих детей, внуков. Люди получают мощный заряд энергии, возвращаясь в детство, добавил Куклачев.

В России День кошек отмечается 1 марта.

До этого сообщалось, что кошка Муся, которая чудом выжила при падении с 40-метровой скалы в Ялте, стала звездой. Теперь ее фанаты хотят делать сувениры и одежду с принтом животного. За судьбой Муси следила вся страна. Кошка, пережившая нечеловеческую жестокость, кажется, не потеряла веру в людей. Она мурчит и ластится. Сейчас Муся потихоньку приходит в себя. Ветеринар Светлана Власенко никогда не видела у кошки такого красного горла. Она сорвала голос отчаянно звала на помощь. Теперь весь этот кошмар позади.

Ранее Юрий Куклачев рассказал, зрителей какого возраста привлекает его Театр кошек. Также он объяснил, какую задачу считает ключевой для своего театра. Он также отметил, что строит свои представления так, чтобы не просто продемонстрировать зрителям эффектные номера в исполнении кошек, но и зарядить людей позитивными эмоциями. Артист уверен: любовь к животным делает людей добрее и внимательнее друг к другу.