Россияне стали больше интересоваться экзотическими животными

Повысился спрос на змей, ящериц, скорпионов и пауков.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил ведущий телеканала «Живая планета» Илья Долгов.

«Людей тянет на какую-то экзотику. Надоели собачки, кошечки, хотя их тоже великое изобилие сейчас. Повышается мода и, соответственно, спрос повышается на экзотических животных. В том числе на рептилий, на змей, на ящериц разнообразных. В том числе и на беспозвоночных, многие держат дома скорпионов, пауков. Не самые отзывчивые создания, но если правильно организовать уход, то и внимания большого не требуют».

Ранее в США ящерица выбралась из клетки и убила хозяина. 34-летнего жителя Колорадо укусило пресмыкающееся вида аризонский ядозуб. У погибшего было хобби — он содержал дома ядовитых питомцев. Полиция нашла пауков 26 видов. Их изъяли и передали в центр реабилитации диких животных.