С приходом тепла в столичный регион становится все ближе сезон, когда дачники потянутся на свои участки. В стремлении облагородить их они могут, сами того не зная, нарушить закон. Некоторые безобидные на вид цветы могут привести к крупному штрафу и довести до тюрьмы, напомнила кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова. Какие растения нельзя выращивать на участке и чем это грозит — в материале «Вечерней Москвы».

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Какие растения попали под запрет

В постановлении правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 года № 934 (с изменениями, внесенными в 2024 году) определен перечень растений, которые запрещено выращивать. Они опасны из-за содержания наркотических и психотропных веществ.

Документ также уточняет, какие масштабы культивирования таких растений считаются крупными и особы крупными. Например, всего два и более кактуса, содержащих мескалин, будут считаться уже культивированием в крупных размерах.

В перечень растений, запрещенных для выращивания, входят:

грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин;

кактусы, содержащие мескалин (растение вида Lophophora williamsii и другие виды кактусов, содержащих мескалин);

конопля (растение рода Cannabis);

кокаиновый куст (любого вида растения рода Erythroxylon);

мак снотворный (растение вида Papaver somniferum L и другие виды мака, содержащие наркотические средства);

эфедра (растение рода Ephedra L);

голубой лотос (растение вида Nymphea caerulea);

психотрия зеленая (растение вида Psychotria viridis);

шалфей предсказателей (растение вида Salvia divinorum);

гармала (растение рода Peganum);

ипомея трехцветная (растение вида Ipomoea tricolor);

мимоза хостилис (растение вида Mimosa tenuiflora);

роза гавайская (растение вида Argyreia nervosa);

банистериопсис каапи (растение вида Banisteriopsis caapi);

митрагина прекрасная (растение вида Mitragyna speciose);

диплоптерис кабрерана (растение вида Diplopterys cabrerana);

ибога (растение вида Tabernanthe iboga);

кат (растение вида Catha edulis);

турбина щитковидная (растение вида Turbina corymbosa).

В случае если хотя бы одно из растений будет обнаружено на придомовой территории, владельца участка могут привлечь к ответственности.

Какая ответственность предусмотрена за выращивание «запрещенки»

Адвокат, кандидат юридических наук, заместитель директора научно-исследовательского института актуальных проблем современного права, доцент кафедры гражданского права Кубанского государственного аграрного университета, член Российской академии юридических наук Олег Сычев объяснил, что за выращивание запрещенных перечнем правительства растений предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

«Уголовная ответственность предусмотрена статьей 231 Уголовного кодекса РФ "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры". Она наступает за выращивание таких растений в крупном размере», — рассказал адвокат.

Согласно УК РФ, это деяние может наказываться лишением свободы сроком до двух лет. Если объем обнаруженных растений признают особо крупным, то этот период может увеличиться до восьми лет.

Административная ответственность может наступить по статьям 10.5 и 10.5.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. В первом случае речь идет о непринятии мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические либо психотропные вещества или их прекурсоры.

«В моей практике был случай, когда люди обратили внимание на то, что на земельном участке, как они полагали, растет марихуана. Они спрашивали, что нужно с ней сделать, чтобы их не привлекли к ответственности. В этом случае нужно обратиться в соответствующие органы внутренних дел полиции», — обратил внимание эксперт.

Наказание может наступить, если владелец участка не предпринимает мер по уничтожению таких растений. Однако для этого его предварительно должны уведомить официальным письмом о ситуации на его участке.

«Статья 10.5.1 КоАП РФ относится к незаконному культивированию растений с наркотическими либо психотропными веществами или их прекурсорами. По ней лица могут быть привлечены к административной ответственности, если их действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то есть выращивание происходит не в крупном размере», — сообщил собеседник «ВМ».

Выращивание запрещенных растений и непринятие мер по их устранению влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей или арест на срок до 15 суток. При этом если есть умысел относительно культивации таких растений, то не имеет значения, какого вида земельный участок и в чьей собственности он находится. В этом случае будут оцениваться действия лица или группы лиц, которые занимаются выращиванием.

«Под выращиванием могут пониматься культивация, полив посевов и всходов с целью доведения их до стадии созревания. А культивирование подразумевает, что процесс выращивания совершенствуется. Например, используются механизмы, которые увеличивают массовость рассады, или средства, повышающие производительность», — отметил Сычев.

Если человек знает, что растение обладает наркотическими либо психотропными веществами или их прекурсорами, и умышленно его сажает, а затем культивирует, то за это наступает ответственность. Если же на его участке внезапно вырастает такое растение и он не знает о его свойствах, то в этом случае будет незаконно его привлекать к ответственности. Сначала его должны оповестить о свойствах растущего у него цветка или другой флоры, заключил кандидат юридических наук.

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