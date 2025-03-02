Кинолог предупредил, почему собак нужно кормить по графику

Собаки зачастую демонстрируют голодный вид, даже если только что поели, и просят различных лакомств у своих хозяев. Это связано с особенностями пищеварительной системы и унаследованными от предков инстинктами, пояснил РИА «Новости» президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

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Кинолог напомнил, что по своей природе собаки являются хищниками. От своих диких предков они унаследовали инстинкт выживания, связанный с поиском пищи. Поэтому даже после плотного обеда собака готова съесть дополнительную порцию. Если со здоровьем питомца все в порядке и он получает сбалансированный рацион, волноваться из-за этого не стоит.

По словам специалиста, чувство насыщения у собак возникает, когда в желудке оказывается определенное количество пищи, меняется кислотность, и в мозг поступает соответствующий сигнал. Однако на их пищевое поведение влияют генетические механизмы, в частности привычка есть впрок, чтобы обеспечить себя энергией на будущее.

Также стоит помнить, что у собак кислотность желудка выше, а пищеварительный тракт короче, чем у человека. Поэтому пища перерабатывается быстрее, и питомец может просить еду даже сразу после того, как съел полную миску корма. Кроме того, причиной выпрашивания лакомств или переедания может быть скука или стресс.

Чтобы собака перестала постоянно выпрашивать еду, нужно установить четкий режим кормления. Животному необходимо знать, когда ее покормят. Если график кормления нерегулярный, питомец может испытывать чувство голода и нервничать, что приведет к увеличению потребления пищи. Собака будет стараться съесть как можно больше, опасаясь, что следующий прием пищи состоится нескоро.

Ранее Голубев рассказал, что собаки с возрастом претерпевают изменения не только во внешности и физиологии, но и в поведении, активности и привычках. Наиболее стабильным характером питомцы обладают в возрасте от трех до семи лет. В процессе взросления у них снижается активность, и неугомонный щенок превращается в более спокойную, зрелую собаку.