Стало известно, что женщины делают с непонравившимися подарками

Большинство опрошенных россиянок продадут непонравившиеся подарки
Если подарок не понравился, то значительная часть россиянок продадут его, следует из опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру»
Оказалось, что если подарок дорогой, но не нужен, что 43% женщин продадут его и потратят деньги, как захотят. Обменяют ненужный подарок 29% россиянок, а 11% передарят, 1 марта сообщили «Известия». Самым выгодным подарком 46% опрошенных назвали деньги или сертификаты в магазины, салоны и клиники. Ювелирные изделия, дизайнерские вещи, дорогую парфюмерию назвали 25% россиянок. При этом техника и бытовые приборы интересуют только 12% женщин.
«Результаты исследования показывают, что россиянки всё чаще оценивают подарки не только с эмоциональной, но и с практической и финансовой точки зрения», — отметила директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.
«ГлагоL» сообщил накануне, что большинство опрошенных россиян готовы потратить на подарок коллегам к Международному женскому дню 8 марта не больше одной тысячи рублей.