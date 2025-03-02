Стало известно, что женщины делают с непонравившимися подарками

Если подарок не понравился, то значительная часть россиянок продадут его, следует из опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру»

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Оказалось, что если подарок дорогой, но не нужен, что 43% женщин продадут его и потратят деньги, как захотят. Обменяют ненужный подарок 29% россиянок, а 11% передарят, 1 марта сообщили «Известия». Самым выгодным подарком 46% опрошенных назвали деньги или сертификаты в магазины, салоны и клиники. Ювелирные изделия, дизайнерские вещи, дорогую парфюмерию назвали 25% россиянок. При этом техника и бытовые приборы интересуют только 12% женщин.

«Результаты исследования показывают, что россиянки всё чаще оценивают подарки не только с эмоциональной, но и с практической и финансовой точки зрения», — отметила директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

«ГлагоL» сообщил накануне, что большинство опрошенных россиян готовы потратить на подарок коллегам к Международному женскому дню 8 марта не больше одной тысячи рублей.