Почему шпон стал таким популярным

Одной из основных причин высокой популярности шпона из капа стала его прочность — этот материал на 50–70% прочнее, чем обычное дерево. Поэтому он часто становится основой для производства изделий, подвергающимся интенсивным нагрузкам и износу. Хотя обработка этого материала может представлять определенную сложность, качественная шлифовка и полировка поверхности позволяют достичь безупречного результата, подчеркивающего красоту и уникальность текстуры.

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Шпон из капа неизменно притягивает внимание. Оригинальная структура с хаотичным переплетением волокон вызывает ассоциации с рисунком мрамора и драгоценных камней. Финальная обработка — будь то лак, морилка или тонер — только усиливает этот декоративный эффект, придавая глубины и насыщенности оттенкам шпона.

В ассортименте предложений отечественных компаний, специализирующихся на шпоне, мы обнаружили весьма широкую линейку этого материала — она варьируется в зависимости от породы древесины, особенностей текстуры, наличия взрослой коры и размеров.

Среди популярных разновидностей капа особо выделяются экзотические виды древесины — мадрона и амбойна. При этом в коллекциях многих компаний представлены и вполне привычные клен, береза и дуб. Золотая мадрона с ее бархатистой текстурой и замысловатым рисунком становится все более востребованной, особенно после полировки до глянца. Амбойна, ставшая популярной в 20-е годы прошлого века, часто применяется в интерьерах в стиле модерн. А еще это был первый вид древесины, использованный компанией «Роллс-Ройс» для отделки приборных досок своих автомобилей.

Не менее ценным считается кап карельской березы. Ее плотный, но тонко выраженный узор особенно полюбился столярщикам и краснодеревщикам. Кап клена с необычными приглушенными розовыми оттенками можно увидеть в отделке авторских предметов в дизайнерских интерьерах яхт и кабинетах руководителей. Кап дуба с благородным золотистым фоном и коричневым рисунком чаще всего применяется в качестве акцента в классических интерьерах.