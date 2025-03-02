Александр Рогов поделился кадрами весеннего интерьера

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов опубликовал фото интерьера панорамной квартиры. Снимками он поделился в Telegram-канале.

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Александр Рогов показал фрагмент зала с деревянным полом, мебелью, интерьерными книгами, вазами с цветами, картинами и контрастным текстилем. Из зала ведет выход на веранду с видом на Москву.

«Дома настоящая весна!» — написал Рогов.

В сентябре Александр Рогов опубликовал редкое фото дома в Москве. На опубликованном кадре стилист показал фрагмент квартиры в ЖК бизнес-класса с озелененной верандой и видом на центр Москвы.

Позже стилист показал фрагменты интерьера квартиры с видом на Москву. На размещенных фото видно, что в каждой комнате расположены панорамные окна с видом на город. Он также продемонстрировал несколько картин, которые планирует повесить в интерьере.