Рецепт дармового средства для очистки

Кухня, даже если ее регулярно убирают, может быстро загрязняться. Особенно это касается кухонных шкафов, на которых со временем скапливается жир, особенно наверху. Иногда мы не замечаем загрязнения сразу.

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Но есть способ, который поможет вам быстро и эффективно очистить шкафы от жира. Для этого вам не потребуется много времени и усилий.

Возьмите пустую емкость и распылитель. Налейте в емкость около 200 граммов водки (но не для того, чтобы выпить!). Добавьте примерно 30–40 граммов моющего средства. Полученная смесь не будет пениться, что хорошо для нашей задачи.

Нанесите полученное средство на загрязненные участки и оставьте шкафы на 5–10 минут. Затем возьмите тряпочку и удалите весь жир. Таким образом можно очищать не только кухонные шкафы, но и натяжные потолки, вытяжку и другие труднодоступные места.

Ранее сообщалось, что даже дорогой ламинат может вздуться от воды, поэтому никто не застрахован от такой проблемы. Чтобы предотвратить ее, можно использовать восковую пропитку. Но если вздутие все же произошло, нужно принимать другие меры.