Какие преимущества есть у твердого мыла перед жидким

При выборе мыла рекомендуется отдавать предпочтение твердому, а не жидкому, поскольку оно имеет ряд преимуществ.

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Во-первых, оно экономичнее: одного куска хватает надолго, тогда как жидкое мыло расходуется быстрее из-за частого нажатия на дозатор. Во-вторых, твердое мыло экологичнее: его упаковка обычно минимальна (бумага или картон), в то время как пластиковые бутылки от жидкого мыла загрязняют окружающую среду.

Кроме того, кусковое мыло часто содержит меньше химических добавок, так как его состав проще и натуральнее. Оно лучше подходит для чувствительной кожи, ведь в нем реже встречаются агрессивные ПАВ и консерванты. Еще один плюс — твердое мыло не требует специального дозатора, его можно использовать даже в походных условиях.

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