Женщины назвали худшие подарки на 8 Марта

Аналитики ЮMoney выяснили, какие подарки женщины не хотят получать на 8 Марта, а о каких мечтают. Большинство предпочло бы материальные средства (53 процента), цветы и сладости (38 процентов), а также духи и косметику (30 процентов). Мужчины чаще всего дарят цветы (64 процента) и приятные слова (38 процентов).

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Кроме того, женщины мечтают о новом телефоне или компьютере (22 процента) и ювелирных украшениях (21 процент). Популярны также подарочные сертификаты (18 процентов), билеты в театр (16 процентов), путешествия (15 процентов), фен или стайлер (10 процентов). Лишь четыре процента не хотят получать подарок.

Наименее желанными стали одежда, обувь, сумки и нижнее белье (семь процентов), а также сувениры (два процента) и абонементы в фитнес-клуб.

Что касается расходов, то 31 процент мужчин тратит от пятисот до одной тысячи рублей, 15 процентов — от одной до двух тысяч или от трех до пяти тысяч. 13 процентов выделяют от двух до трех тысяч, 10 процентов — от семи до десяти тысяч, восемь процентов — от пяти до семи тысяч. Шесть процентов готовы потратить от тридцати до пятидесяти тысяч рублей, пять процентов — более пятидесяти, передает РИАМО.

«Вечерняя Москва» узнала, как преподнести любимой даме поистине оригинальный подарок.