Какие цвета в интерьере могут вызвать депрессию и как этого избежать

Выбор цвета в интерьере играет не только эстетическую, но и психологическую роль, утверждают дизайнеры. По словам экспертов, оттенки, которые окружат человека в его личном пространстве, могут оказывать значительное влияние на его эмоциональное состояние. Некоторые цвета способствуют положительным эмоциям, тогда как другие могут создавать дискомфорт.

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Одним из таких спорных оттенков является нежно-голубой. При удачном сочетании с теплыми тонами этот цвет может создать атмосферу уюта и спокойствия. Однако если он будет сочетаться с неподобающими оттенками, комната может стать холодной и отчужденной, что приведет к чувству грусти.

Чисто белый цвет, несмотря на свою универсальность, также может создавать холодную атмосферу. Для того чтобы избежать такого эффекта, специалисты советуют использовать более теплые оттенки белого, например кремовый, что сделает пространство более гостеприимным и уютным.

Серый цвет, в частности шиферно-серый, часто ассоциируется с унынием и скукой. Темные серые тона, по мнению дизайнеров, могут вызвать депрессию, поэтому для любителей серого цвета рекомендуется выбирать более теплые его оттенки, которые привнесут в интерьер уют и нежность.

Яркий шартрезно-зеленый цвет может оказаться слишком агрессивным и вызывать дискомфорт. В качестве альтернативы специалисты предлагают выбирать желтые оттенки зеленого, которые создадут более радостную и теплую атмосферу.

Грязно-коричневый цвет часто воспринимается как мрачный и тяжелый. Дизайнеры советуют заменить его на более теплые коричневые оттенки, такие как мокко, которые помогут создать спокойную и комфортную атмосферу.

Фисташково-зеленый цвет, несмотря на свою спокойную природу, может показаться слишком блеклым и унылым. Для гармоничного восприятия этого оттенка рекомендуется сочетать его с яркими и теплыми цветами, что создаст сбалансированную атмосферу.

Черный цвет, который часто считается стильным, у некоторых людей ассоциируется с мраком и трауром. Чтобы избежать негативных ассоциаций, дизайнеры предлагают комбинировать черный с элементами дерева или яркими акцентами, что подчеркнет элегантность и стиль.

В целом, эксперты рекомендуют комбинировать мрачные оттенки с теплыми акцентами, чтобы создать гармоничное и позитивное пространство, сообщает ИА Primepress.

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