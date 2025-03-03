Названа альтернатива опасным для здоровья лопаткам на кухне

Кухонная утварь из черного пластика и поцарапанная тефлоновая посуда опасны для здоровья, поэтому их лучше заменить на более безопасные для здоровья альтернативы, считает врач Михаил Лебедев. Как оздоровить пространство кухни, он рассказал россиянам в ходе разговора с KP.RU.

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«Пластик и изделия из него (тем более предназначенные для контакта с пищей) при правильном применении серьезно навредить здоровью никак не могут, но все же использование пластиковой посуды на кухне лучше минимизировать», — заявил Лебедев. Так, альтернативой лопаткам, шумовкам и другой утвари из черного пластика он назвал металлические, деревянные или силиконовые кухонные принадлежности, поскольку они являются термически устойчивыми и не содержат токсических веществ.

Электрические чайники, изготовленные из пластика, по словам Лебедева, надо заменить на металлические, керамические или стеклянные. Вместо пластиковых разделочных досок лучше выбирать бамбуковые или деревянные, которые точно никак не смогут навредить здоровью.

Наконец, Лебедев рекомендовал избавиться от поцарапанной посуды с тефлоновым покрытием. По его словам, большинство сковород и противней с антипригарным покрытием изготовлены из алюминия, соли которого при повреждении тефлонового слоя могут беспрепятственно попадать в готовящиеся на сковороде продукты. Прекрасной альтернативой тефлоновой посуде станет керамическая или посуда с титановым покрытием, уточнил врач.

Ранее профессор репродуктивных наук Трейси Вудрафф из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) предупредила об опасности кухонной утвари из черного пластика для некоторых людей. По словам специалистки, она может не подходить для беременных женщин и некоторых других людей.