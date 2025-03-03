Как удалить накипь в чайнике

Накипь в чайнике словно возникает сама по себе, и из-за нее любимая посуда становится не такой привлекательной — стенки покрываются налетом и шершавостью. Но не нужно с этим смиряться! Есть простые средства, которые помогут избавиться от накипи и вернуть чайнику блеск.

Одно из таких средств — лимонная кислота. Всего 2–3 столовые ложки могут справиться даже с застарелым налетом. Для этого нужно засыпать лимонную кислоту в чайник, залить водой и довести до кипения. После того как вода остынет, ее следует слить, а остатки накипи удалить мягкой губкой. Важно хорошо промыть чайник, чтобы не осталось кислого привкуса.

Еще один необычный способ — использовать газировку, например, колу или спрайт. В этих напитках есть ортофосфорная кислота, которая помогает растворить минеральные отложения. Перед использованием газировку нужно оставить открытой на 2–3 часа, чтобы вышел углекислый газ.

Потом эту жидкость нужно налить в чайник, кипятить пять минут и оставить на тридцать минут. После этого накипь легко убирается, а посуду можно просто сполоснуть под проточной водой.

Все эти способы не требуют больших затрат или многочасового кропотливого труда. Главное — не забывать о регулярной профилактике: достаточно чистить чайник раз в месяц, чтобы налет не успевал образоваться.

И тогда даже повышенная жёсткость воды не будет портить внешний вид ваших любимых кухонных предметов.

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