Как преобразить квартиру весной

Расхламление поможет преобразить квартиру весной, Яндекс Аренде».

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Отсутствие ненужных вещей сделает пространство просторнее. Специалисты рекомендовали отдать вещи, которые давно не используются, на благотворительность. Некоторые приюты для животных принимают одеяла, пледы, полотенца. Старую одежду можно отдать на переработку практически в любом торговом центре.

Старым вещам можно подарить новую жизнь — это называется upcycling. Так, ненужный алюминиевый чайник можно превратить в стильное кашпо для растений, а стеклянные банки раскрасить витражными красками, создав необычные вазы. Старый чемодан или сундук можно использовать вместо прикроватной тумбочки или журнального столика в гостиной, оформив декоративными элементами — фоторамками, наклейками, ночником и другими.

Другие способы преобразить интерьер — добавить живых растений, обновить кухонные полотенца, постельное белье, шторы, покрывало или наволочки диванных подушек, а также добавить в интерьер яркие весенние цвета.

Ранее россиян предупредили о скачке цен на мебель — этот тип товаров может подорожать на 15-30 процентов в 2025 году.