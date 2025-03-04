Какой сорт томатов дает высокую урожайность

Дачники могут посадить на своем участке томаты сорта "Батя", чтобы получить высокую урожайность. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на садоводов. По их словам, этот сорт позволяет получить до 17 кг урожая с квадратного метра при выращивании в теплице. Кроме того, до 10 кг плодов позволяет получить сорт "Монгольский карлик", до 19,2 кг - сорт "Корнабель". Эксперты также поделились советами по проращиванию семян томатов. "Разложите семена на влажной марле, сложенной в несколько слоев, на расстоянии 2 см друг от друга. Накройте сверху марлей и увлажните теплой водой из пульверизатора. Марля должна быть влажной, но не переувлажненной", - отметили в сообщении. Агроном Владимир Викулов до этого рассказал, что дачники уже могут посеять на рассаду культуры с длительным периодом вегетации, в том числе перцы, баклажаны и томаты. По его словам, для определения времени начала посева культур на дачном участке нужно от предполагаемой даты высадки отнять рекомендуемый для этого возраст рассады.