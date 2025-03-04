Может ли кухонная утварь из черного пластика навредить здоровью

Профессор репродуктивных наук Трейси Вудрафф из Калифорнийского университета в Сан-Франциско предупредила, что содержащиеся в черном пластике вещества могут быть опасны, независимо от того, какую их дозу получил человек. Считается, что безопасным количеством является воздействие 420 тысяч нанограммов бромированного антипирена, который содержится в кухонной утвари. Однако Вудрафф полагает, что эта доза не является безопасной и может увеличивать риск развития рака, в том числе у младенцев и беременных женщин. Действительно ли опасен черный пластик и есть ли разница между кухонной утварью других цветов, «Вечерняя Москва» узнала у онколога Евгения Черемушкина.

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Пластик повсюду

Он обратил внимание на то, что пластик уже давно присутствует в повседневной жизни человека. По мере своего разрушения он формирует микрочастицы, которые попадают даже в воздух и в воду — во все, что нас окружает.

«На сегодняшний день природа поражена мельчайшими частицами этого пластика. Но главная его опасность заключается именно в выделении канцерогенных веществ, когда он нагревается», — объяснил врач.

Пока неизвестно, какими будут последствия выделения микрочастиц. Их уже неоднократно находили в организме человека, даже в таких защищенных структурах, как головной мозг и глаза. Пластик никак себя не проявляет, но вполне вероятно, что со временем человечество столкнется из-за него с некой проблемой.

«Вопрос в том, через какой механизм это будет осуществляться. Сейчас много пишут о влиянии пластика на организм, но точно известно, что черный пластик относится к категории дешевых. Многие уже придерживаются мнения о том, что его лучше не нагревать. Его влияние еще исследуется, но ничего пугающего пока не было обнаружено», — отметил собеседник «ВМ».

Какого поколения коснется проблема вреда пластика

Каким бы ни был пластик — черным, зеленым, синим, красным, белым, прозрачным — лучше всего будет не подвергать его сильному нагреванию. Сейчас этот материал и его частицы есть во всей окружающей человека среде.

«Человечество напряженно ждет, чем все это дело кончится. Это как с проблемой глобального потепления: говорят, что вся Земля превратится в пустыню, но непонятно, какое из поколений увидит это вживую. Нам с вами это не грозит точно», — указал онколог.

При определенных условиях можно пользоваться даже черной кухонной утварью. При их нарушении у любого пластика будет канцерогенное воздействие, которое уже доказано. Но есть и версии ученых, которые пока не нашли своего подтверждения, заключил Черемушкин.

Роспотребнадзор со ссылкой на результаты исследований сообщил, что микропластик можно найти практически во всех пищевых продуктах и напитках. В их числе — овощи, рыба, морепродукты, поваренная соль, сахар и многие другие.