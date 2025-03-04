Врач предупредил об опасности точильных камней

Заточка ножей о точильный камень может пагубно сказаться на здоровье, рассказала NEWS.ru терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Яна Шмелева. Она объяснила, что частицы шлифовочного бруска оседают в легких и вызывают мучительный кашель.

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«Стоит помнить, что, когда мы точим о точильный камень, мелкие частицы пыли могут отлетать в разные стороны. Эти полевые частицы могут постепенно проникать и оседать в легочной ткани и вызывать уже в большинстве случаев хронические заболевания легких, которые могут сопровождаться мучительным кашлем с отхаркиванием мокротой», — сказала Шмелева.

Она добавила, что этот кашель может продолжаться много лет. По словам терапевта, микрочастицы могут вызывать хронические катаральные состояния, так как раздражают оболочки дыхательного тракта и бронхов. Врач отметила, что в группе риска находятся шлифовальщики и точильщики.

«В повседневной жизни вряд ли удастся довести себя до такого состояния, но стоит помнить, что обезопасить себя все равно необходимо. Нужно протирать влажным полотенцем после каждой заточки ножей все поверхности, то есть плиту, разделочные доски, ножи. И по возможности стараться это делать подальше от продуктов питания», — объяснила Шмелева.

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