Философия тихой элегантности: дизайнерская мебель UNIKA møblar

Бренд UNIKA møblar, основанный в 2015 году, стал своеобразным символом изысканной дизайнерской мысли и особого подхода к созданию мебели. В центре его философии — не просто функциональность, а сплав эстетики, глубокого уважения к природе и осознанного существования. UNIKA møblar показывает, как человек и окружающее пространство могут сосуществовать в гармонии. Эта концепция предлагает интерьеры, способные не только восхищать, но и обнимать уютом и теплотой каждого посетившего их гостя.

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Начало истории бренда было амбициозным. Его создатели намеревались поднять дизайнерскую мебель на уровень, где каждый предмет стал бы носителем оригинального, доступного для понимания смысла. За 10 лет активной всесторонней работы UNIKA снискала славу не только в России, но и на международной арене. Итоги участия в авторитетных профессиональных выставках каждый год подтверждали: компания идет в ногу со временем и активно задает новые тренды.

Дизайнеры UNIKA находят вдохновение в богатейшем многообразии культур — от бережного японского подхода к обработке дерева до простоты и практичности скандинавского минимализма.

Каждая коллекция говорит о большем, чем просто внешний облик. Кресла Kyns, как легкие тени гибких кошек, словно влекут к себе, обещая полный комфорт и расслабление. Овальный стол Casper с нежным тканевым основанием задает нейтральный центр, вокруг которого раскручивается спираль повседневной жизни.

Предметы UNIKA нередко обретают свое предназначение в коммерческих интерьерах. В салоне красоты KYNSI в Хамовниках сдержанные линии и чистые формы мебели помогли усилить эмоциональную основу концепции проекта. Элегантная вневременная сдержанность придает пространству не только стиля, но и ощущения уюта и беззаботности.

Предметы из коллекций Kyns и Hippo идеально вписались в пространство флагманского бутика Abrau Club. Стулья Hans, выполненные в натуральной отделке, оттенили динамичный и яркий стол Kaktus, а кресла Hans с их строгим графичным каркасом и мягкими подушками создают ощущение сдержанной элегантности, свойственной VIP-залам круизных лайнеров.

Каждый предмет, выпущенный под маркой UNIKA møblar, нельзя назвать лишь очередной милой вещью для интерьера. Это глава в большой и вдохновляющей истории вашего дома, где мебель не просто служит, но и вдохновляет.