Как правильно подготовить грунт для рассады

Специалисты рекомендуют обеззаразить землю перед посадкой рассады, чтобы избежать появления вредителей и болезней.

Как сообщает «Крестьянская жизнь.ру», чтобы обеззаразить почву, ее следует подвергнуть воздействию высоких температур. Для этого можно поместить грунт в духовку при температуре 70–80 градусов на полчаса. Важно предварительно увлажнить землю, чтобы она пропарилась, а не прокалилась. Более быстрый способ – использование микроволновки, где процесс займет всего 2–3 минуты. Для повышения эффективности можно пролить стерилизованную землю раствором марганцовки.

Некоторые садоводы также используют метод замораживания: выносят грунт на улицу при температуре -10°C и ниже на неделю, затем заносят в тепло и снова выносят на мороз. Однако для жителей Волгоградской области этот способ может быть неактуален.

Напомним, что для выращивания рассады можно использовать садовую или огородную землю, но лучше всего сделать смесь. Опытные дачники рекомендуют следующий состав: 50% торфа, 20% песка, 20% перегноя и 10% дерновой земли. Для улучшения почвы можно добавить биогумус, а также немного перлита и вермикулита для оптимизации структуры и удержания влаги, что особенно важно при использовании торфяных стаканчиков.