Что нужно знать перед перепланировкой квартиры

Перепланировка квартиры — это не просто дизайн интерьера и демонтаж ненужной стены, а целый процесс, в котором важно учесть юридические тонкости, чтобы избежать неприятностей в будущем. Въезжая в новую квартиру, будь то новостройка или вторичка, многие жильцы сразу начинают наводить свои порядки. «Вот эту стену мы снесем, тут соорудим перегородку, а лоджию присоединим к кухне!», — рассуждают они. И некоторые сразу приступают к делу, и очень зря.

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«Любые изменения в конструкции квартиры без согласования с компетентными органами могут обернуться штрафами, потерей времени и даже принудительным возвратом жилья в прежнее состояние. Сейчас поделюсь своей практикой и пошаговыми действиями, как грамотно подойти к этому вопросу, чтобы избежать проблем», — говорит судебный юрист Любава Трофимова в беседе с WomanHit.

Что такое перепланировка и почему ее нужно согласовывать?

Перепланировка — это любые изменения конфигурации жилья, которые отражаются в техническом паспорте квартиры. Это может быть снос стен, объединение комнат, перенос дверей или установка других инженерных систем. Такие работы затрагивают не только внешний вид квартиры, но и иногда несущие конструкции, вентиляцию, водопровод или электросети. Именно поэтому самовольно проводить такие изменения запрещено.

По закону, любое вмешательство в архитектурный облик здания или его инженерные системы должно быть согласовано с государственными органами. Главная причина — это безопасность. Несогласованные действия могут привести к серьезным последствиям, начиная от ухудшения состояния дома и заканчивая авариями, которые затрагивают интересы других жильцов.

Согласованный проект — это залог того, что перепланировка соответствует строительным нормам (СНиП) и правилам эксплуатации здания.

Какие документы нужны для согласования?

Процесс согласования перепланировки может на первый взгляд показаться запутанным, но, если все рассматривать по порядку, ничего сложного в нем нет. Для начала соберите документы, без которых ни один орган не начнет утверждение проекта.

Технический паспорт квартиры

Это основной документ, в котором отражено текущее планировочное состояние квартиры, стены, перегородки, помещения. Его можно получить в БТИ (Бюро технической инвентаризации). Если у вас уже есть паспорт, обратите внимание на дату его оформления: документ не должен быть слишком «устаревшим».

Правоустанавливающие документы на жилье

Сюда относится выписка из ЕГРН, подтверждающая, что вы являетесь законным владельцем квартиры. Без них разрешение на перепланировку не выдают.

Проект перепланировки

Этот документ разрабатывается специалистами — проектировщиками или архитекторами. Проект должен включать детальное описание планируемых изменений с их визуализацией. Если изменения несут особую сложность, вместе с проектом предоставляют и инженерное заключение.

Согласие собственников (при необходимости)

Если квартира находится в долевой собственности, потребуется письменное согласие всех дольщиков на проведение перепланировки. Если речь идет о перепланировке в муниципальной квартире, нужно запросить разрешение от местного органа власти.

Заключение о состоянии несущих конструкций

Это важно, если ваши изменения могут затронуть несущие стены или перегородки. Нужно заключение, которое составляется специализированной экспертной организацией.

Другие документы

В зависимости от региона и характера перепланировки могут потребоваться дополнительные согласования. Например, если изменения связаны с водоснабжением, потребуется согласование с водоснабжающей организацией, а при изменении перепланировки с газом — разрешение от газовой службы.

Этапы оформления перепланировки

Подготовка проекта

«Прежде чем приступать к каким-либо действиям, обратитесь в проектное бюро или архитектору. Они разработают проект с учетом всех требований строительных норм. Важно, чтобы проект сразу включал в себя все детали, иначе он может быть отклонен», — советует эксперт.

Подача заявления в орган архитектурного надзора

С подготовленным проектом и пакетом документов обращайтесь в местный орган, занимающийся городским строительством и архитектурой (в каждом регионе эта структура может называться по-разному). Обычно заявление заполняется по установленному образцу. Такие заявления в Москве можно подать через портал Мос.ру.

Получение разрешения на проведение работ

После рассмотрения проекта и документов ответственные органы либо выдают разрешение, либо требуют внести изменения в проект. Этот этап может занять несколько недель.

Проведение работ

Когда разрешение получено, можно приступать к изменениям. Желательно, чтобы их выполняла строительная организация, что подтвердит качество и соблюдение норм.

Приемка выполненных работ

После завершения перепланировки приглашается комиссия (или инспектор — в Москве «Мосжилинспекция») для проверки соответствия проекту. Если все в порядке, составляется акт о завершенной перепланировке.

Внесение изменений в документы

Финальным этапом станет обновление технического паспорта БТИ и регистрация внесенных изменений в Росреестре.

Чем опасна незаконная перепланировка

Если вы решите провести перепланировку без согласования — будьте готовы к неприятным последствиям. Штрафы за такие нарушения составляют от нескольких тысяч рублей, но это далеко не самый большой риск. Главная проблема — риск признания всех изменений недействительными.

«Суд может обязать вернуть квартиру в первоначальное состояние — за ваш счет, разумеется. Кроме того, продать или подарить такую квартиру будет крайне сложно, так как несогласованная перепланировка станет юридической проблемой при сделках с жильем», — предупреждает юрист.

Как избежать беготни по инстанциям и бумажной волокиты

Согласование перепланировки — трудоемкий процесс, который требует знания множества нюансов. Если нет времени или желания самостоятельно вникать в юридические и технические аспекты, стоит обратиться к профессиональным компаниям, специализирующимся на согласовании перепланировок. Это избавит вас от рисков, лишних визитов в БТИ или органы власти и сэкономит много нервов.

Помните: качественное согласование перепланировки — это не просто выполнение формальностей, а забота о вашей безопасности. Сделав все правильно, вы сможете наслаждаться обновленным пространством без страха, что завтра в дверь постучат представители надзорных органов с повесткой или штрафом.