Что такое обидиенс и как к нему подготовить собаку

Рассказываем, как подготовить четвероногого спортсмена к соревнованиям.

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Кинологических дисциплин огромное множество. Хозяин может выбрать именно то, что подойдёт питомцу в зависимости от его умений, выносливости и личных предпочтений. Среди всех видов дрессировок особенно выделяется обидиенс, признанный Международной кинологический федерацией самым сложным и требовательным по подготовке.

Что такое обидиенс для собак?

Точное определение дисциплины подскажет английское слово, от которого оно произошло. Так, obedience переводится как «послушание». Иными словами, это вид дрессировки, где участники соревнуются между собой, выполняя разнообразные упражнения на послушание.

До конца так и непонятно, какая страна обязана происхождением обидиенса. В 1950 году в Великобритании состоялись крупные соревнования среди собак, которые были названы «обидиенс по-английски». Но и Швеция, в свою очередь, не отставала: в стране уже существовал свой собственный норматив по послушанию среди питомцев.

Дисциплина получила такой отклик в сердцах владельцев собак, что соседние страны сразу же взяли её в основу своих дрессировок. Официально обидиенс был признан кинологической дисциплиной только в 1995 году. В этом году впервые в Стокгольме прошёл чемпионат мира.

С тех самых пор, правила, установленные шведами, претерпели некоторые изменения, но, суть остаётся единой – собака должна не просто выполнять упражнения на послушание, а делать это с удовольствием. Поэтому цель хозяина – это не строжайшая дрессировка, а умение найти подход к питомцу, чтобы тренировки вызывали у него энтузиазм.

Главные принципы обидиенс

«Первое и главное — это забота о состоянии собаки. Во время выполнения команд судья может остановить соревнование в любой момент, если увидит, что питомец делает всё нехотя. Также нарушением считаются применение силы в отношении собаки, грубые команды. Для собаки в обидиенс нет никаких ограничений: к соревнованиям и тренировкам допускаются любые породы. Все упражнения подобраны таким образом, чтобы их могли выполнять абсолютно все питомцы без ограничений», — Алёна Пахомова, кинолог.

Пара «проводник и собака» должны добиться прекрасного взаимопонимания – без него не получится заниматься никакими кинологическими дисциплинами. В обидиенс есть даже отдельный пункт «общее впечатление», где судье предстоит оценить взаимодействие проводника со своим питомцем.

В обидиенс существует три класса сложности, каждый из которых включает определённые упражнения. За одни и те же ошибки, в зависимости от класса, снижают баллы по-разному: на начальном этапе ещё можно рассчитывать на поблажки, но при переходе на другой уровень предстоит столкнуться со всей судейской строгостью. Кроме того, во втором и третьем классе усложняются и сами упражнения.

Соревнования по обидиенс

Допуск участников на соревнования зависит от возраста и уровня сложности дисциплины. В начальном классе могут соревноваться собаки, достигшие 10 месяцев, в среднем – 12 месяцев, а в международном – не менее 15 месяцев.

При этом для участия в первых двух классах порода питомца не важна. Однако к соревнованиям международного уровня дворняжки не допускаются.

Проводнику на момент состязаний должно исполниться 12 лет – это ещё одно важное условие. Участники должны строго соблюдать правила и действовать по команде судьи-стюарда. Только он может дать разрешение на управление собакой и является руководителем всего действия.

Испытания по обидиенс

Каждый тип сложности включает разные упражнения для собак.

Выдержка. Здесь оценивается, насколько собака может спокойно находиться в позиции, отдалённо от своего хозяина. На международных соревнованиях ещё оценивается и подзыв. Выдержки проходят в группе животных, число их варьируется от трёх до пяти, каждый из питомцев располагается в определённой позиции.

Здесь оценивается, насколько собака может спокойно находиться в позиции, отдалённо от своего хозяина. На международных соревнованиях ещё оценивается и подзыв. Выдержки проходят в группе животных, число их варьируется от трёх до пяти, каждый из питомцев располагается в определённой позиции. Движение рядом. Во время движения собака должна строго идти слева от хозяина, при этом её плечо должно находиться на одном уровне с коленом проводника. Питомец ни в коем случае не должен мешать человеку, путаться под ногами и сбивать темп. Голосовые команды тоже запрещены: их можно подавать лишь в начале движения и при смене темпа.

Во время движения собака должна строго идти слева от хозяина, при этом её плечо должно находиться на одном уровне с коленом проводника. Питомец ни в коем случае не должен мешать человеку, путаться под ногами и сбивать темп. Голосовые команды тоже запрещены: их можно подавать лишь в начале движения и при смене темпа. Позиции движения. Это главные команды: «Сидеть», «Стоять», «Лежать». Собака должна быстро реагировать на команду и ждать возвращения хозяина.

Это главные команды: «Сидеть», «Стоять», «Лежать». Собака должна быстро реагировать на команду и ждать возвращения хозяина. Подзыв. Собака должна быстро реагировать на команду «Ко мне!» и сразу же подбежать к проводнику. В зависимости от класса сложности, участник соревнований может находиться в 20-35 м от своего хозяина. При выполнении упражнения могут быть остановки во время движения, их количество тоже зависит от уровня сложности.

Собака должна быстро реагировать на команду «Ко мне!» и сразу же подбежать к проводнику. В зависимости от класса сложности, участник соревнований может находиться в 20-35 м от своего хозяина. При выполнении упражнения могут быть остановки во время движения, их количество тоже зависит от уровня сложности. Высыл в квадрат. Собака должна вбежать в очерченный квадрат и принять положение, означающее команду «Лежать». После этого питомец спокойно ждёт подзыва хозяина или когда проводник сам к нему подойдёт. В данном упражнении учитываются скорость питомца и быстрота его реакции.

Собака должна вбежать в очерченный квадрат и принять положение, означающее команду «Лежать». После этого питомец спокойно ждёт подзыва хозяина или когда проводник сам к нему подойдёт. В данном упражнении учитываются скорость питомца и быстрота его реакции. Управление на расстоянии. По команде хозяина, находящегося на расстоянии от 5 до 15 м, собака должна выполнять команды: «Сидеть», «Лежать», «Стоять».

По команде хозяина, находящегося на расстоянии от 5 до 15 м, собака должна выполнять команды: «Сидеть», «Лежать», «Стоять». Апортировка. Собака должна принести проводнику деревянную гантель. Казалось бы, простое упражнение подвластно практически любому питомцу, но есть несколько деталей. Во-первых: количество гантелей, лежащих на поверхности, – три. А принести собака должна только одну, определённую. Во-вторых: расстояние от питомца до проводника варьируется от 10 до 20 м. К тому же питомцу необходимо бежать за гантелью и обратно с одной скоростью, этот факт будет учитываться при судействе.

Собака должна принести проводнику деревянную гантель. Казалось бы, простое упражнение подвластно практически любому питомцу, но есть несколько деталей. Во-первых: количество гантелей, лежащих на поверхности, – три. А принести собака должна только одну, определённую. Во-вторых: расстояние от питомца до проводника варьируется от 10 до 20 м. К тому же питомцу необходимо бежать за гантелью и обратно с одной скоростью, этот факт будет учитываться при судействе. Обегание конусов с выполнением определённых команд. Упражнение выполняется в зависимости от уровня сложности. В начальном классе собаке необходимо лишь обежать несколько конусов и вернуться в исходную точку. Во втором классе добавляется важный элемент: после обегания группы конусов питомец должен остановиться в определённой позиции и совершить прыжок через препятствие. Барьер выбирает сам проводник, он может быть открытым или закрытым. В третьем классе перед тем, как совершить прыжок через барьер, питомец должен подобрать с земли гантель. Любопытно, но проводник узнаёт от судьи, в какую сторону должен бежать его подопечный, только после того, как питомец обежит группы конусов и совершит остановку.

Упражнение выполняется в зависимости от уровня сложности. В начальном классе собаке необходимо лишь обежать несколько конусов и вернуться в исходную точку. Во втором классе добавляется важный элемент: после обегания группы конусов питомец должен остановиться в определённой позиции и совершить прыжок через препятствие. Барьер выбирает сам проводник, он может быть открытым или закрытым. В третьем классе перед тем, как совершить прыжок через барьер, питомец должен подобрать с земли гантель. Любопытно, но проводник узнаёт от судьи, в какую сторону должен бежать его подопечный, только после того, как питомец обежит группы конусов и совершит остановку. Выборка предметов. Данный норматив по послушанию проходят собаки только во втором и третьем уровне сложности. В начале проводнику дают деревянный брусок, который тот должен подержать в руке в течение пяти секунд, чтобы оставить на нём свой запах. Затем этот брусок убирается в общую группу, среди которых собаке и предстоит его найти по запаху.

Какие породы собак подходят для обидиенс?

Для участия в соревнованиях допускаются практически все собаки. Обидиенс показывает, что дисциплинированность питомца не всегда зависит от его размера и породы. Не секрет, что с некоторыми собаками придется заниматься упорнее и дольше, чем с другими – но это норма для любой кинологической дисциплины. Считается, что овчарки более послушны, нежели чау-чау или басенджи. Но это ни в коем случае не мешает им пробовать свои силы в начальном уровне сложности.

Не стоит забывать про эмоциональное состояние питомца – все занятия должны в первую очередь вызывать у него интерес. В противном случае добиться положительных результатов от тренировок невозможно.

Подготовка к соревнованиям

Путь от начала тренировок до участия на официальных соревнованиях – сложный и долгий. Хозяину прежде всего следует запастись временем и терпением.

Первое, с чем придётся столкнуться – это с умением работать в паре «проводник – собака». Питомец должен полностью чувствовать хозяина и уметь работать с ним, то же самое относится и к человеку.

Второе – это необходимо найти тренера для собаки и свободную площадку для занятий.

Роль проводника в соревнованиях

Взаимопонимание между собакой и хозяином – самое важное в любой кинологической дисциплине. Проводник своей невнимательностью может принести паре несколько штрафных баллов. Такое бывает, если человек торопится с повтором команд или несвоевременно начинает движение со стартовой площадки.

Первое время придётся записывать тренировки на видео, это необходимо для того, чтобы отточить своё поведение для предстоящих выступлений.

Участие в чемпионате мира и спортивная карьера

Если вы мечтали стать спортсменом, но упустили такую возможность по разным причинам, обидиенс – это шанс прославиться не только для собаки, но и для проводника. В России эта дисциплина имеет большую популярность, по ней проводятся международные соревнования, по результатам которых присваиваются звания.

После того как пара освоит норматив третьего уровня сложности, она автоматически допускается для участия в квалификационных соревнованиях и всероссийских чемпионатах. Получить звание чемпиона мира не так просто, но вполне реально. Пары, одержавшие победу на всероссийских соревнованиях, имеют все шансы попасть в сборную России для участия в чемпионате мира.

При поддержке Российской кинологической федерации ежегодно проводится Кубок России по обидиенс. 26 мая 2024 года в городе Александров прошёл 25-й подобный чемпионат. В соревнованиях участвовали 32 спортсмена из разных уголков России.