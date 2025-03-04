После приготовления смузи, соуса или супа-пюре на насадке блендера остаются частицы еды, а из-за острых лезвий отмыть ее вручную бывает непросто. К тому же есть риск порезаться. Но есть способ, который поможет очистить прибор буквально за несколько секунд без лишних усилий.

Простой способ сохранить свежесть зелени на неделю и дольше

Сразу после использования налейте в чашу или глубокий стакан теплую воду, добавьте каплю моющего средства и опустите туда блендер. Включите его на несколько секунд – вращающиеся лезвия создадут мощный поток, который смоет остатки пищи. После этого достаточно ополоснуть насадку чистой водой.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @borisovtv_.