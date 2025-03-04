Названы главные ошибки в уходе за букетами цветов

Чтобы букет дольше оставался свежим, категорически нельзя ставить его вблизи горячих батарей, сообщила в разговоре с NEWS.ru президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова. По ее словам, также цветы не нужно оставлять на ярком солнце. Все это приводит к тому, что букет увядает в течение суток.

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«Категорически нельзя ставить любые цветы вблизи батарей. И лучше не оставлять их на ярком солнце. Если вы поставили букет на подоконник, а у вас солнечная сторона да еще снизу батарея, то жизнь цветов обречена. Они не проживут дольше суток», — рассказала Сафронова.

Она отметила, что наиболее оптимальная температура, при которой любые букеты долго будут оставаться свежими, колеблется от +5 до +7 градусов. Именно поэтому в цветочных салонах цветы как правило хранятся в специальных холодильниках. Чем выше температура, тем меньше живет букет, уточнила флорист.

Ранее флорист-декоратор Дарья Тарасова порекомендовала невестам с аллергиями собрать свадебный букет из гвоздик, орхидей, альстромерий или роз без сильного аромата. Эти цветы, по словам специалиста, редко вызывают аллергические реакции. Кроме того, можно приобрести стабилизированные цветы. В них нет пыльцы, поэтому они будут безопасны для невесты.