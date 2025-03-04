От этих цветов болит голова: какие букеты стоит дарить с осторожностью

Женщинам принято дарить цветы, но даже самые красивые бутоны могут омрачить день рождения или 8 Марта. Например, провоцируя головную боль или чихание. «Клопс» узнал у врача-аллерголога Яны Бычковой, какие букеты способны навредить здоровью.

Люди, склонные к аллергии, часто реагируют на пыльцу или даже запах цветов. У них сразу начинается насморк, текут слёзы, першит в горле, обратила внимание доктор.

Самые аллергенные цветы

Прежде всего, это первоцветы, имеющие мелкую пыльцу и сладкий аромат. К ним относятся и полевые, и садовые: гиацинты, крокусы, примула. Кроме того, «сильнейшую аллергию вызывает эвкалипт, ветки которого добавляют в букеты», — предупредила Бычкова.

Какие цветы вызывают головную боль

Лидирующую позицию здесь занимают лилии и каллы. Их сильный и очень стойкий аромат часто приводит к подобному недомоганию.

Менее аллергенные цветы

В этот список входят всем известные хризантемы, герберы и ромашки. Они вызывают острые реакции организма заметно реже, но всё-таки тоже относятся к группе риска.

Безопасные цветы

Редко возникает аллергия на нарциссы, тюльпаны и розы. Причина в том, что у них крупная пыльца, которая не распространяется по воздуху, пояснила доктор.

«Самый хороший подарок для аллергика — это композиция из орхидей, запаянная в прозрачной капсуле. Подойдут и суккуленты в горшке. Но пересаживать их не стоит, так как в грунте могут быть грибки, тоже вызывающие неприятные симптомы», — посоветовала специалист.

Рекомендации доктора

Если вам подарили букет, в составе которого есть опасные цветы — сразу их удалите. Не оставляйте живую композицию в спальне, детской. Лучше не ставить вазу и возле окна: при проветривании пыльцу будет разносить по всему помещению.