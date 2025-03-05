Как применять стеклоблоки в интерьере

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В советские времена стеклоблоки можно было увидеть чуть ли не во всех помещениях — от детских садов и поликлиник до металлургических заводов и театров.

Сегодня память о былом притупилась, и этот материал вошел в жилые интерьеры. Поначалу весьма несмело и точечно, но благодаря своим преимуществам и эстетике быстро завоевал внимание и любовь как дизайнеров, так и их клиентов.

Так чем же стеклоблоки так хороши?

Плюсы:

Светопроводимость. Это главная их характеристика. Вместе с высокими показателями приватности она дает абсолютную свободу по использованию материала где угодно — от ванной и спальни до гостиной и кухни.

Экологичность. Стекло безопасно для здоровья, легко очищается и не собирает на себе плесень и аллергены.

Прочность. Стеклоблоки производятся из толстого стекла и по характеристикам прочности сравнимы с кирпичной кладкой. Если не размахивать рядом с ними кувалдой, они вполне могут прослужить и сотню лет.

Влагостойкость. Очевидный плюс в пользу любого стекла.

Звукоизоляция. Сегодня на рынке можно найти разные варианты стеклоблоков, а самые распространенные двухслойные обладают великолепными показателями звукопоглощения — до 70%.

Теплопроводимость. Перегородки из хорошо соединенных между собой стеклоблоков отлично удерживают тепло. Не зря же ими закладывали окна в госучреждениях.

Эстетика. Стеклоблоки могут быть очень красивы, разнообразны по исполнению, цветовому оформлению и фактуре. Подобрать подходящий вариант можно для любого пространства. Ну разве что с классикой их будет сложно подружить.

Минусы:

Тяжеловесность. Вес одного блока может достигать 4 кг. А значит, монтировать их можно только в пространствах с надежными перекрытиями.

Сложность монтажа. С этим материалом справится только профессиональный мастер с опытом работы непосредственно со стеклоблоками. Нюансов слишком много, как и разновидностей материала.

Невозможность корректировки формы. Резать их нельзя. Мы сейчас говорим о стандартных двухслойных стеклоблоках.

Область применения стеклоблоков

Здесь можно долго загибать пальцы. Из стеклоблоков можно собирать зонирующие и функциональные перегородки. Можно собрать несколько «стен», отделяя, к примеру, спальню в студии. Можно закладывать внутренние и внешние окна.

Стеклоблоки работают и как декоративный элемент, причем в любом помещении. А еще из них делают крутые светильники. (Читать статью).

Идеи применения стеклоблоков в интерьере

Если вы загорелись идеей украсить свой дом стеклоблоками, вот вам несколько идей для вдохновения.

Гостиная

Первое, что приходит на ум, — это, конечно, зонирующая перегородка, отделяющая кухню или разные части в гостиной.

Второй вариант — декоративный. Воображение вам в помощь. Из стеклоблоков можно собрать столик — правда, весьма увесистый, будьте к этому готовы. Еще один вариант — фальшкамин с подсветкой. Если подойти к делу с умом и креативностью, можно соорудить целый арт-объект. А еще стеклоблоками можно заменить одну или несколько стенок корпусной мебели или стеллажей.

Кухня

Стеклянный кухонный фартук не знает бед, связанных с водой и влажностью. Возьмите на заметку.

В загородном доме из стеклоблоков можно собрать кухонный остров. Или заменить одну из его торцевых стенок стеклоблоками. Можно собрать обеденный стол. Вероятнее всего, сдвинуть его с места не получится, а над конструкцией придется подумать человеку с инженерным образованием. Но все же это возможно.

А еще стеклоблоками можно выложить пол. И снова мы ведем речь о загородном доме, где вы вольны проводить любые эксперименты.

Перегородки и простенки из стеклоблоков помогут преобразить любую зону. В том числе и кладовую.

Спальня

Многофункциональная спальня с гардеробной, с открытым доступом к ванной комнате или кабинетом чаще всего страдает от нехватки солнечного света. Стеклоблоки эту проблему решают полностью. Правда, в отличие от легких и ажурных перегородок, конструкции из стеклоблоков мобильными не назовешь. Зато выглядят они эффектно в любой зоне.

В качестве декоративного инструмента их можно использовать в оформлении стены, в изголовье например.

Санузел

Идеальный вариант применения стеклоблоков в ванной — отделение душевой зоны. Можно частично отделить ванную чашу от зоны с раковиной или унитазом.

Прихожая

Это пространство часто совмещено с гостиной. Здесь почти никогда не бывает окон, а смотреть на входную дверь, сидя на диване, никто не захочет. Перегородки из стеклоблоков изолируют входную группу и при этом обеспечат доступ естественного света из зоны гостиной.