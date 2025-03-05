Как убрать пятна с матраса без химчисток

Многие не знают, но чехол матраса, который еще называют наматрасником, нужно стирать регулярно — раз в три месяца. Если машинная стирка невозможна, придется искать альтернативные способы удаления пятен. К счастью, их достаточно много.

Нашатырный спирт

Если на чехле есть жирные пятна, попробуйте обработать их салфеткой, смоченной в нашатыре. Через 5–10 минут уберите чистящее средство и остатки грязи влажной губкой. Сушить материал лучше всего вафельным полотенцем.

Перекись водорода

При обнаружении въевшихся пятен крови сначала смочите их в холодной воде. Затем обработайте хозяйственным мылом и через 10–15 минут капните на пятно перекись водорода. Вспенившуюся жидкость и остатки грязи уберите влажной губкой.

Сода

Это отличное средство, которое поможет избавиться от пятен и запаха. Просто рассыпьте соду на пятна и оставьте на ночь, а затем уберите её пылесосом.

Уксус

С его помощью можно избавиться от пятен пота и неприятных запахов.

Для этого нужно смешать уксус с водой в пропорции 1:2. Затем обработать загрязнения салфеткой, смоченной в полученном растворе.

Аспирин

Понадобится 3–4 таблетки аспирина. Их нужно измельчить в порошок и смешать с несколькими каплями воды до состояния кашицы.

Затем нанести раствор на пятно и оставить до полного высыхания. После этого очистить щёткой, а остатки грязи убрать влажной салфеткой.