Спокойные цвета и аромат лаванды: как интерьер спальни влияет на ваш сон

Спальня — это не просто комната, «одна из нескольких в доме». Это пространство, где начинается и заканчивается ваш день, место, где тело и разум восстанавливаются. Но если просыпаетесь разбитыми, часто ворочаетесь ночью или чувствуете себя напряженными перед сном, возможно, дело в неправильной организации пространства. Что сделать, чтобы спальня способствовала глубокому и спокойному сну — разбираемся вместе с дизайнером интерьеров Светланой Пашковой, как создать атмосферу уюта, расслабления и комфорта.

Цвета, которые успокаивают: выбирайте нейтральные и природные оттенки

Цветовая гамма спальни не просто влияет на эстетику, но и оказывает влияние на нервную систему. Яркие и контрастные цвета активизируют мозг, а мягкие, естественные оттенки, наоборот, расслабляют и помогают быстрее заснуть.

«Идеально подходят теплые нейтральные оттенки: бежевый, молочный, песочный — они создают уют. Холодные природные тона — пыльно-голубой, нежно-зеленый, серо-лавандовый — успокаивают психику. А темные благородные (глубокий синий, теплый серый, приглушенный лиловый) помогают почувствовать защищенность. Избегайте: слишком ярких цветов (кислотно-желтый, красный, ярко-оранжевый), они могут возбуждать нервную систему и мешать засыпанию», — объясняет эксперт.

Освещение: приглушенный свет вместо резкого белого

Правильный свет — один из важнейших факторов здорового сна. Избыток яркого белого света сбивает естественные циркадные ритмы, мешает организму настраиваться на сон.

Используйте лампы теплого свечения — они ближе к естественному закату. Добавьте зональное освещение: ночники, бра, гирлянды или светильники с диммером. Установите плотные шторы или рулонные шторы-блэкаут, чтобы блокировать уличный свет. Да, и попробуйте соляные лампы, свечи или гирлянды — они создают мягкий уютный свет и способствуют расслаблению.

Минимум визуального шума: спальня должна быть свободной от хаоса

Обилие вещей, хаотично расставленные предметы и загроможденное пространство мешают расслабиться.

«Лучше придерживаться принципа минимализма — из мебели только самое необходимое — кровать, тумбочки, мягкий свет. Используйте закрытые системы хранения: корзины, комоды, текстильные боксы вместо открытых полок с хаотично стоящими вещами. Если у вас в комнате есть рабочий стол, постарайтесь отделить его визуально ширмой, стеллажом или перегородкой, чтобы не ассоциировать спальню с рабочими процессами», — советует дизайнер.

Натуральные ткани и текстиль для комфорта

Невозможно говорить о качественном сне без внимания к текстилю. Постельное белье, одеяла, подушки — все это напрямую влияет на ощущение тепла, уюта и расслабления.

Лучше всего подходят хлопок, лен, тенсел, бамбук — они дышащие, не перегревают тело. Шерстяные пледы или одеяла создают уют и регулируют температуру, а ортопедическая подушка или подушка с эффектом памяти снижает напряжение в шее.

Воздух и ароматы: создайте правильную атмосферу

Качество сна зависит не только от визуальной атмосферы, но и от того, что мы вдыхаем. Свежий воздух, приятные ароматы и комфортная температура — важные детали для глубокого сна.

Проветривайте комнату перед сном — свежий воздух насыщает мозг кислородом. Используйте натуральные ароматы (лаванда, мята, сандал) — они помогают быстрее расслабиться. Поддерживайте комфортную температуру (16–20°C) — слишком теплый воздух может мешать организму перейти в фазу глубокого сна.