Как навести порядок в доме за пять минут

Американская домохозяйка, эксперт по рациональной организации дома Марла Силли является автором книги «Школа Флайледи: Как навести порядок в доме и в жизни». Она советует всем женщинам превращаться во время уборки в «летающую домохозяйку». По мнению автора, порядок дома — отражение любви к себе, поэтому и приходить в дом он должен легко, уверенными и точными мазками, как создается картина художником-мастером. В своей книге Силли делится множеством практических советов, которые помогут в уборке даже тем, кто не знает, с чего начать.

Одним из основных принципов, предлагаемых автором, является метод «пятиминутной уборки». Вместо того чтобы задаться вопросом, как убрать весь дом, Марла призывает уделять всего пять минут на выполнение конкретной задачи, что способствует поддержанию порядка без лишнего стресса. Например, можно потратить это время на уборку одной комнаты или на организацию рабочего стола.

Кроме того, Силли акцентирует внимание на важности делегирования задач. Она рекомендует семье активно участвовать в поддержании порядка, превращая уборку в групповое занятие, что не только ускоряет процесс, но и делает его более веселым.

Еще один ценный совет — внедрение системы «один за один», означающей, что за каждую новую вещь, которую вы приносите в дом, должна уходить старая. Так вы не только уменьшите количество вещей, но и сохраните пространство для нового.