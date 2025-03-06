Как вести себя в котокафе

Рассказываем, как подготовиться к встрече с незнакомым животным.

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Коты завоевали сердца миллионов людей по всему миру и стали настоящим интернет-феноменом. Их "пушистые" фотографии, милые лица и забавные выходки заполняют ленты социальных сетей, создавая бесконечное количество мемов. Но нам хочется больше - больше общения, больше милоты и, конечно же, больше котиков!

Именно по этой причине в современных городах стали появляться котокафе. Там предлагают провести время в компании мурлыкающих созданий. Так, в последние дни в Омске только и обсуждают новое антикафе "Коты-круты", где живёт шесть животных, которых забрали из приюта. За чашкой ароматного чая или кофе посетители могут понаблюдать за игривыми котятами, а также пообщаться с ними, поиграть и даже погладить. Помимо этого, у гостей есть возможность покинуть заведение с новым другом.

Общение с животными иногда может быть непредсказуемым. Мы, люди, не всегда можем понять их настроение и поведение. Из-за этого некоторые посетители могут уйти из кафе расстроенными после неудачной встречи с пушистым. Чтобы избежать подобных ситуаций, мы обратились за помощью к ветеринару. Она дала нам несколько рекомендаций о том, как правильно вести себя с незнакомым животным.

Прежде всего, подготовьтесь к встрече, ещё находясь дома. Обратите внимание на свою одежду: слишком объёмная и шуршащая может напугать животных. Также важен ваш запах. Коты очень чувствительны, и резкие ароматы, такие как духи или сильно пахнущие средства для ухода, могут им не понравиться.

Каждое животное уникально и может реагировать на людей по-разному. Прежде чем приблизиться к коту, дайте ему возможность привыкнуть к вашему присутствию. Позвольте ему подойти к вам, а не наоборот. Коты, как правило, очень самостоятельны и предпочитают сами решать, с кем и когда им начать общаться.

- Важно подойти к животному осторожно, без резких движений и громких звуков. Аккуратно протяните руку и позвольте ему обнюхать вас. Внимательно наблюдайте за его реакцией. Если кот напуган или проявляет агрессию, лучше не продолжать общение. Если же усатый спокойно обнюхивает вашу руку и трётся об неё, можно попробовать погладить его. В зависимости от ситуации можно попробовать взять кота на руки, - рассказала "Омск Здесь" ветеринарный врач, стоматолог Анна Лобова. - Обычно, когда люди знакомятся с животными, они наклоняются или садятся на корточки. Это даёт понять, что вы не пытаетесь доминировать, и в глазах маленького хищника вы словно становитесь меньше. Таким образом, он меньше начинает вас бояться.

При общении с котами помните о безопасности: не делайте резких движений и не пытайтесь поднимать животное без его согласия. Поглаживайте котика только в тех местах, где он это позволяет - обычно это область между ушами и спина. Если кот начинает прятаться или проявляет признаки стресса, дайте ему время и отдалитесь от него.

Общение с котиками - это не только возможность погладить пушистика, но и прекрасный способ снять стресс и наполниться позитивной энергией. Поглаживание шёрсти кошки способствует выработке таких гормонов, как серотонин и дофамин, которые отвечают за хорошее настроение. К тому же кошки - отличные слушатели (проверено на себе неоднократно).

Котокафе быстро завоевывают популярность, однако некоторые также быстро прекращают свою деятельность. Успех котокафе зависит от хорошего менеджмента, не помешает и хорошее финансирование со стороны инвесторов. В 2019 году кафе под названием "МурНям" закрылось из-за плохой посещаемости, а в 2016 году создатель первого такого кафе в Омске сообщил, что продаёт его по причине необходимости получения инвестиций на новый бизнес. Позже омские бизнесмены решили открыть подобное заведение с собаками. Пёсокафе так и не начало работу, собранные средства на его реализацию были направлены в приют "Мокрый нос".

Кстати, в Омске можно провести время не только в компании котиков. Так, в 2023 году в нашем городе появилось енотокафе. Там нельзя выпить лимонад или съесть вкусный десерт, зато можно покормить с рук енотов.