Дизайнер перечислила самые актуальные интерьерные решения

Профессиональный дизайнер и директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова рассказала, что интерьерные тренды обновляются медленно по сравнению с модной индустрией, некоторые из них становятся популярными и сохранят свою актуальность на протяжении многих лет. Она поделилась с «Вечерней Москвой» рекомендациями о том, на какие тренды стоит обратить внимание уже сейчас.

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Первым решением, на которое она обратила внимание, стало использование натурального камня и его более доступной альтернативы — кварцевого агломерата.

— Если раньше эти материалы использовались преимущественно в отделке кухонь, то сегодня они находят отражение и в других пространствах квартиры в виде столешниц, подоконников, стеновых панелей и даже ступеней лестниц. Современные производители таких материалов стремятся предлагать самые перспективные оттеночные решения, которые подойдут для любого бюджета и интерьерного решения пространства, — отметила эксперт.

Вторым актуальным трендом является использование складных дверей не только в традиционных системах хранения, но и в кухонных гарнитурах. Это решение позволяет полностью скрывать гарнитур, когда готовка не требуется, что особенно важно для владельцев малогабаритных квартир, где нужно избегать излишнего визуального шума.

— Также на первый план выходит применение в интерьерах мебели, имеющей дополнительные функциональные возможности. Я говорю об интеграции различных типов подсветки, зарядных устройств, розеток и так далее, — резюмировала специалист.

Эти элементы не только упрощают жизнь хозяев, но и поддерживают общую концепцию современного интерьера.

Cегодня стиль «современный шик» практически полностью вытеснил лофт. Теперь кирпичная отделка актуальна только в редких случаях, когда необходимо подчеркнуть историческую ценность здания, особенно если речь идет о дореволюционных объектах.