Как грамотно организовать кухонное пространство: советы шефа

Грамотная организация пространства на кухне — это не только вопрос удобства, но и залог скорости, эффективности и даже удовольствия от готовки. В ресторанах этому вопросу уделяют особое внимание, однако и дома можно организовать пространство на кухне достаточно эффективно. Бренд-шеф Андрей Бова поделился с "Рамблером" секретами эргономичного пространства.

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Соблюдайте правило «золотого треугольника»

На любой кухне важно продумать, где у вас хранятся продукты, где вы готовите, а где происходит термическая обработка. Чем меньше хаотичных перемещений между этими зонами, тем быстрее и легче процесс готовки. Андрей Бова Бренд-шеф PRO.Хинкали by Novikov

Правило «золотого треугольника» заключается в том, что на кухне есть три зоны: хранения, подготовки и приготовления. Чем короче расстояние между каждой из зон, тем лучше, при этом внутри треугольника не должно быть препятствий – крупной мебели или кухонного острова. Зонирование также поможет сделать кухню безопаснее, так как риск столкнуться с кем-то или обжечься будет минимальным.

Освободите рабочую поверхность

На загроможденной кухне работать сложнее: когда все под рукой, но нет места для действий, это только мешает. Держите на столешнице только самое необходимое – ножи, доску, соль. Все остальное должно быть на своих местах. Андрей Бова Бренд-шеф PRO.Хинкали by Novikov

Проанализируйте, какой кухонной утварью вы пользуетесь каждый день. Эти предметы можно отставить на столешнице или где-то поблизости. Все остальное, даже какие-то мелкие бытовые приборы, лучше убрать в шкафы.

На кухне всегда не хватает места, поэтому выбирайте предметы, которые выполняют сразу несколько задач. Разделочные доски, которые можно ставить на мойку, расширяют рабочее пространство. Силиконовые коврики заменяют и подставку под горячее, и антипригарный лист. Используйте кухонные гаджеты с умом — они должны упрощать жизнь, а не захламлять столешницу. Андрей Бова Бренд-шеф PRO.Хинкали by Novikov

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Используйте вертикальное пространств

Часто люди забывают, что стены – это тоже пространство для хранения. Подвесные полки, магнитные держатели для ножей или крючки для кухонных принадлежностей – это не только удобно, но и помогает быстрее находить нужные вещи. Андрей Бова Бренд-шеф PRO.Хинкали by Novikov

Бренд-шеф добавил, что ножи, которые хранятся на магнитных держателях вертикально, меньше тупятся, не занимают место, ими удобно воспользоваться в любой момент. Бова посоветовал добавить открытые полки для часто используемых предметов, особенно на маленьких кухнях, поскольку они не выглядят массивными. Кроме этого, вертикальное пространство можно использовать и внутри шкафов: навесить на дверцы многоуровневые держатели и органайзеры.

Зонируйте пространство по принципу частоты использования

Если вы постоянно тянетесь за одной и той же кастрюлей, не прячьте ее в дальний угол. Расположите часто используемые предметы ближе, а то, чем пользуетесь раз в месяц, можно убрать подальше. Грамотное расположение предметов на кухне значительно экономит время и снижает хаос. В профессиональных ресторанах этот принцип — основа организации рабочего пространства, и он отлично работает в домашних условиях. Андрей Бова Бренд-шеф PRO.Хинкали by Novikov

В ресторанной кухне все четко размечено и организовано. Дома тоже важно знать, где что лежит. Контейнеры помогают не только сохранить продукты свежими, но и экономят место в шкафах. Бренд-шеф добавил, что контейнеры можно подписывать, тогда нужные продукты получится достать быстро. Кроме этого, лучше выбирать одинаковые по размеру емкости, отдавая предпочтение квадратным или прямоугольным, тогда их будет проще сложить на полке.