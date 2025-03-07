Эксперт назвала способ сэкономить на покупке породистых питомцев

Кинолог из Ростовской области Анастасия Левен рассказала, как не потратить слишком много денег на покупку породистого питомца. В первую очередь, по словам эксперта, следует понимать, для каких целей человек приводит в свою семью собаку или кошку.

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Как рассказала российский специалист, в настоящее время цена на некоторые трендовые породы собак и кошек может превышать 50 тысяч рублей. Иногда заводчики продают таких животных и за несколько сотен тысяч рублей.

По словам Левен, главное правило при выборе породы питомца – понимать, зачем он вам нужен. Кинолог объяснила, что нередко в погоне за модой люди забывают об этом и переплачивают за слишком дорогие породы зверей, которые находятся на пике популярности.

– Когда вы поймете свои потребности – завести компаньона, вести активный образ жизни или снизить уровень стресса, одиночества – вы поймете, какой питомец и порода вам нужны. Выбирать только по внешнему виду, советам знакомых или из-за моды на какую-то породу – плохая идея, – сказала кинолог.

Если будущий хозяин решил остановить выбор на модной породе, то для экономии средств следует подождать, пока ажиотаж спадет и заводчики снизят цены. Стоимость может снизиться в два раза.

Также для сохранения денег следует выбирать любимцев с учетом только их породы, но не родословной. Из-за титулованных предков животное может выйти дороже на 20-40%.

Кроме того, необходимо избегать подозрительных объявлений, где породистых питомцев продают по слишком низким ценам. Это может указывать на мошенников, которые продают зверей под видом породистых собак и котов. Или же за такими объявлениями могут стоять недобросовестные заводчики, которые пытаются продать больное животное. Об этом пишет издание RostovGazeta.