Эффективные способы очистки потускневших украшений

Разбирая шкатулки с украшениями, часто можно увидеть одну распространенную ошибку, которую допускают девушки: хранение украшений из разных металлов вместе. Изделия из золота, серебра и бижутерных сплавов имеют в своих составах много различных металлов и примесей. Находясь рядом друг с другом, процесс взаимодействия и окисления заметно активизируется. Именно поэтому ваши любимые украшения так быстро покрываются налетом и тускнеют. Как быстро очистить изделие, если оно потускнело — разбираемся вместе с ювелирным стилистом Юлией Щеповских.

Как правильно хранить украшения

Самый простой и эффективный способ предотвратить проблему — это хранить изделия так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Золото, серебро и бижутерия должны находиться отдельно.

«Выбирайте шкатулку, которая внутри обита мягкой тканью и имеет много различных отсеков для хранения. Это также может быть дорожный вариант — органайзер или шкатулка с отдельными выдвижными ящичками, специальные подставки на столе, подносы или блюда для украшений», — рассказывает наш эксперт.

Что делать, если налет уже образовался

Важно помнить, что способы очистки украшений из разных материалов значительно различаются. Украшения из бижутерных сплавов категорически не приемлют методов, которые подходят для золота и серебра. Нашатырный спирт, средство для мытья посуды, сода, соль — эти средства губительны для бижутерии. После такой «чистки» украшение, к сожалению, уже не спасти.

«В домашних условиях бижутерию лучше всего протирать мягкой салфеткой, пропитанной специальным раствором для чистки. Они продаются в специализированных магазинах. Для драгоценных металлов и камней самым эффективным и бережным вариантом является профессиональная чистка у ювелира. Рекомендую делать эту процедуру хотя бы раз в полгода. Запланируйте свой визит заранее, чтобы ваши сокровища всегда сияли», — рекомендует Юлия.

Быстрые способы очистки украшений

Вот чем советует чистить ювелирный стилист изделия из золота и серебра в домашних условиях:

Мягкая салфетка со специальной пропиткой для полировки изделий из серебра и золота. Приобрести можно в любом ювелирном салоне. Средство для чистки украшений в виде пасты. Также продается в ювелирных салонах и магазинах. Мгновенно удаляет грязь, пятна и потускнение, возвращая блеск украшениям. Специальная жидкость для чистки золота, платины, серебра. Часто идет со специальной корзинкой для погружения и мягкой щеткой для проникновения в труднодоступные места. Мыльный раствор с нашатырем. Добавьте одну столовую ложку нашатырного спирта на 1 литр мыльного раствора. Ополосните изделия в проточной воде, просушите и протрите насухо. Домашний рецепт с содой. Вам понадобится: 1 ст. л соли, 1 ст. л соды, 1 ст. л средства для мытья посуды, 1 стакан горячей воды, алюминиевая фольга.

Приготовление: налейте воду в миску. Добавьте соль, соду и жидкость для мытья посуды. В этот раствор на фольгу опустите изделия и оставьте на 20 минут. Затем достаньте украшения, промойте в прохладной воде и протрите сухой мягкой тканью.

Важно! Этот способ не подходит для украшений с драгоценными камнями. Такие изделия следует чистить исключительно в ювелирной мастерской.