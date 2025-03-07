Эксперты рассказали, как обновить интерьер весной

С наступлением весны многие начинают обновлять не только гардероб, но и интерьер своего жилья. Эксперты сервиса «Яндекс Аренда» рекомендуют несколько простых и доступных способов оживить пространство.

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Один из первых шагов, который советуют специалисты, — это расхламление. Избавиться от ненужных вещей и отдать их на благотворительность или отправить на переработку. Это поможет освободить пространство и создать более легкую атмосферу.

Кроме того, для того чтобы обновить интерьер, можно добавить живые растения. Эксперты рекомендуют суккуленты, хлорофитум и фикус, которые не требуют сложного ухода и хорошо подходят для тех, кто предпочитает минималистичный стиль. Эти растения могут расти в полутени и не требуют частых поливов.

Также специалисты сервиса советуют обновить интерьер, добавив элементы в актуальных весенних цветах. Это могут быть текстильные изделия, такие как кухонные полотенца, шторы или декоративные подушки. Минималистичные постеры на стенах также помогут создать весеннее настроение и дополнить обновленный интерьер, сообщают «Известия».

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