Цветок сансевиерия, или тещин язык: как за ним ухаживать

Сансевиерия — это неприхотливое растение родом из субтропиков, большинству российских цветоводов оно знакомо под названием тещин язык, или щучий хвост. Сансевиерия может расти практически без ухода, однако общие правила выращивания все же желательно соблюдать — тогда растение порадует свежей и необычной окраской листьев. «Лента.ру» рассказывает о видах сансевиерии и объясняет, как за ней ухаживать в домашних условиях.

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Что за растение сансевиерия

Сансевиерия — многолетнее бесстеблевое растение с длинными и толстыми остроконечными листьями, которые могут быть зелеными или с узором.

Названа в честь итальянского изобретателя Раймондо ди Сангро, который жил в XVIII веке и изобрел, в частности, цветную печать и гидравлический насос. Однако во многих странах у этого растения есть свои названия. В России — это тещин язык, или щучий хвост, в немецкоговорящих странах — Afrikanischer Hanf («африканская конопля»), в англоговорящих — snake skin («змеиная кожа»), а в испаноговорящих — espada de San Jorge («меч Святого Георгия»). Все эти названия довольно точно описывают необычный вид сансевиерии — у нее заостренные листья пятнистой окраски.

В Африке из листьев сансевиерии делают канаты, а колючки растения раньше использовали как иголки для граммофонов.

«Сансевиерия растет в каменистых регионах тропиков и субтропиков от Африки до Северной Америки — в любимых местах всех кактусов и суккулентов, — рассказывает в беседе с «Лентой.ру» сотрудница ботанической лаборатории Bio-Plantist Мария Выходцева. — Несмотря на столь широкое распространение, сансевиерии долгое время не могли найти место в ботанической классификации, относили ее к агавам. Сегодня на основе генетических исследований хлоропластов сансевиерии отнесены к роду Драцена (Dracaena) семейства Спаржевые (Asparagaceae). Отличительная особенность всех сансевиерий — растения не имеют стебля».

Около 70 видов сансевиерий существует в природе.

У них разные размеры и окраска, за это тещин язык любят фитодизайнеры.

В домашних условиях сансевиерия — отличный фильтр воздуха. В 1989 году Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (НАСА) провело исследование «Чистый воздух» с целью выявить домашние растения, наиболее хорошо приспособленные к очистке воздуха в замкнутых пространствах орбитальных станций. Согласно полученным данным, сансевиерия способна поглощать из воздуха ядовитый диоксид углерода и формальдегид, взамен выделяя кислород.

Ботаническое описание

Стебель. Отсутствует.

Отсутствует. Лист. Вертикально стоящий, мечевидный, зеленый, с поперечными светлыми полосами; до 120 сантиметров в длину и до семи сантиметров в ширину; на верхушке — неколючее острие.

Вертикально стоящий, мечевидный, зеленый, с поперечными светлыми полосами; до 120 сантиметров в длину и до семи сантиметров в ширину; на верхушке — неколючее острие. Корень. Ползучий, с прикорневыми листьями.

Ползучий, с прикорневыми листьями. Цветок. Кисть мелких бело-зеленых цветков на длинной стрелке, с нежным запахом ванили.

Кисть мелких бело-зеленых цветков на длинной стрелке, с нежным запахом ванили. Плод. Оранжевые ягоды с мелкими семенами.

Виды и сорта сансевиерии

Эксперты «Ленты.ру» назвали топ-10 видов и сортов сансевиерии, подходящих для выращивания в домашних условиях.

Сорт: Bacularis. Вид: Сансевиерия бакулярис. Описание: Редкий вид с тонкими и жесткими темно-зелеными листьями со светлыми полосами, высотой до полуметра. Сорт: Black Gold. Вид: Сансевиерия Ханни. Описание: Широкие желтые полосы по краям, середина листа окрашена в зеленый цвет. Сорт: Cristata. Вид: Сансевиерия трехполосная. Описание: Зелено-желтые рябые листья закручиваются к центру. Сорт: Laurentii. Вид: Сансевиерия трехполосная. Описание: Один из самых старых сортов. Листья короткие и широкие, окаймленные желтой полосой. Сорт: Mason Congo. Вид: Сансевиерия масониана. Описание: Листья-лопасти с уникальным фиолетовым краем. Из-за того, что растение может иметь всего один большой лист, этот сорт часто называют «плавник акулы». Сорт: Moonshine. Вид: Сансевиерия трехполосная. Описание: Почти белые листья с серебристым отливом и небольшими поперечными полосами растут из подземных розеток. Сорт: Patens. Вид: Сансевиерия цилиндрическая. Описание: Карликовая форма — до 30 сантиметров. Сорт отличается коническими темно-зелеными листьями. Сорт: Silver Blue. Вид: Сансевиерия Кирки. Описание: Овальные листья с острой верхушкой, серебристый оттенок и мраморный рисунок из пятен. Сорт: Twister. Вид: Сансевиерия цилиндрическая. Описание: Сорт, который любят дизайнеры интерьеров. Молодые листья настолько гибкие, что их можно заплести в косичку. Сорт: Zeilanica. Вид: Сансевиерия зейланика. Описание: Гибрид с широкими листьями, образующими веер. Они украшены серебристыми крапинками и волнами.

Уход за сансевиерией

«Сансевиерию не обязательно прятать на подоконник за шторы, она хорошо себя чувствует и в удаленных от окна частях комнаты, идеально дополняя дизайн вашей квартиры, — говорит в беседе с «Лентой.ру» флорист сервиса «Профи.ру» Ольга Куваева. — Длинные, жесткие листья с пестрыми узорами выделяются среди других комнатных растений и выглядят эффектно в любом интерьере».

«Сансевиерия лучше всего подходит для офисов или для тех квартир, где условия для домашних цветов не очень-то подходящие, — уверена цветовод Диана Равшанова. — Это выносливое растение хорошо переносит сухой воздух, понижение температуры и сбой режима полива».

Рекомендации по уходу:

Достаточно поливать один раз в неделю летом и один раз в две недели зимой.

Опрыскивать сансевиерию не надо, но лучше все-таки протирать листья влажной тряпочкой.

Желательно оградить от прямых солнечных лучей, можно даже поставить на пол в самом темном углу комнаты. Но стоит учесть, что чем меньше света получит растение, тем менее ярким будет рисунок на его листьях.

К грунту сансевиерия также достаточно равнодушна — подойдет любой грунт для кактусов и суккулентов.

Летом цветок можно подкормить любым удобрением для декоративных растений.

Обрезать сансевиерии не надо.

Размножение сансевиерии

Через месяц после покупки надо произвести пересадку растения в новый горшок. Лучше, если он будет плоским. Молодые растения пересаживают каждые три года, по мере роста корней.

Через год, после периода покоя, то есть весной, цветок можно размножить. Эксперты «Ленты.ру» рассказали о двух способах размножения сансевиерии в домашних условиях.

Делением корневищ

Пошаговая инструкция:

Боковой побег с кусочком корня отделить ножом.

Срез опудрить толченым древесным углем.

Посадить побег в отдельный горшок.

Накрыть полиэтиленовым пакетом на неделю, но при этом каждый день проветривать.

Поливать в поддон.

Через неделю снять пленку.

Черенками

Пошаговая инструкция:

Срезать лист сансевиерии.

Разрезать его на части по 10 сантиметров длиной.

Погрузить черенки на ⅔ во влажный песок.

Поливать в поддон по мере высыхания грунта.

Накрыть банкой, но ежедневно проветривать по пять минут.

Когда появится второй лист, пересадить сансевиерию в отдельный горшок.

Болезни и вредители сансевиерии

Болезни

Антракноз. На листьях появляются вдавленные бурые пятна, которые могут привести к засыханию листа. Больное растение надо вынуть из горшка, промыть корни и листья розовым раствором марганцовки, а затем пересадить в новый грунт, опрыскать и полить раствором микробиологического препарата «Фитоспорин-М».

На листьях появляются вдавленные бурые пятна, которые могут привести к засыханию листа. Больное растение надо вынуть из горшка, промыть корни и листья розовым раствором марганцовки, а затем пересадить в новый грунт, опрыскать и полить раствором микробиологического препарата «Фитоспорин-М». Корневая гниль. Вырезать все пораженные места, затем пересадить растение в свежий грунт, обеззаразив горшок.

Вырезать все пораженные места, затем пересадить растение в свежий грунт, обеззаразив горшок. Фузариоз. На молодых листьях появляются водянистые пятна, со временем меняющие цвет на красный. Необходимо срочно промыть корни, удалить все больные места ножом и обработать срезы зеленкой или антисептиком «Фукорцин». Растения надо опрыскивать раствором «Фитоспорин-М» три раза с интервалом в 10 дней.

Вредители

Для защиты от вредителей эксперты «Ленты.ру» рекомендуют регулярно поливать комнатные растения раствором перекиси водорода.

Мучнистый червец. Ватообразный налет на листьях надо отмыть теплой водой, затем протереть листья спиртом.

Паутинный клещ. Этот вредитель ведет себя, как вампир, — высасывает соки из растения. Избавиться от него можно лишь на ранних стадиях заражения.

Трипсы. Поселяются на нижней стороне листьев и питаются соками. Листья становятся серо-коричневыми.

Щитовка. На листьях возникают плотные коричневые бугорки, их можно снять ватным диском со спиртом.

От всех вредителей также хорошо помогают опрыскивания препаратами «Актеллик» или «Фуфанон», повторять через каждые три дня до выздоровления растения.